114年元旦新制 健保投保級距、國民年金保費調整

衛福部公布明年新制，配合基本工資調整修正健保投保級距，共約821萬人受影響、健保收入年增新台幣86億元；國民年金保險費率也調漲為10.5%，239萬人每月須多繳59元。

衛生福利部公布，因應明年元旦起，每月最低工資將由2萬7470元調升至2萬8590元，衛生福利部社會保險司修正「全民健康保險投保金額分級表」，調整最低投保級距，並考量貧富差距擴大，最高級距同步從21萬9500元調整為31萬3000元，並增列2組、共10級。

社保司副司長陳真慧今天接受媒體電訪表示，最低級距調整部分、共811萬人受影響，其中711萬人保費平均增加新台幣21元、41萬人則可少繳，預估每年可增加健保收入53億元（保險對象20億元、民營投保單位14億元、政府19億元）。

最高級距部分、共影響約10萬餘人，預估每年可增加健保收入33億元，含保險對象10億元、民營投保單位11億元、政府12億元。

國民年金部分，自明年元旦起保險費率由10%調整為10.5%，政府補助至少40%（全額保險費每月2075元；增加99元），一般被保險人月繳保費1245元、增加59元。社保司指出，預計影響人數239萬人，國保基金「保費收入」每年挹注約27.7億元。

此外並調整「114年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」，明年元旦起，保險對象於急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，住院部分負擔上限，同疾病每次住院上為5.1萬元、全年累計限為8.6萬元。預估共影響1萬800人，影響金額約1198萬元。

健保部分，明年編列「癌症新藥暫時性支付專款」，預算50億元，暫予收載因總額預算限制尚未收載的實證強癌症新藥或新適應症藥品，以及領有許可證惟臨床成本效益不明確的癌症新藥。

健保自元旦起，並新增或擴增給付紫質症、過敏性鼻炎及慢性蕁麻疹、抗藥性細菌感染治療、急性骨髓性白血病、骨髓纖維化、類風溼性關節炎等治療，並調高部分特才支付價。

全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案亦有擴大，新增連江縣北竿鄉、宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、南投縣信義鄉、嘉義縣大埔鄉、高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區試辦。