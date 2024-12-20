高行健新書發表會 籲藝術創作擺脫政治、市場束縛

國立台灣師範大學高行健資料中心配合法國當地時間，於昨晚召開高行健《呼喚新文藝復興》新書發表會，邀請台師大講座教授、諾貝爾文學獎得主高行健自巴黎透過視訊連線參與，他也隔海呼籲，文學與藝術創作應回歸創作自由，擺脫政治和市場的束縛。

新書發表會由台師大高行健資料中心與法國在台協會主辦，《呼喚新文藝復興》由台師大出版中心出版，內容涵蓋對當代文化和藝術創作的深入探索，並彙集高行健演講、訪談及相關研究，近年陸續出版義大利文、英文版，中文版特別由高行健重新編輯，加入精選圖片和照片。

高行健於致詞時表示，2019年底以來身患重病，五年間陸續做了六次手術。然而在台師大的推動下，不僅建立了高行健資料中心，還把幾十年來積累的資料全數數位化、加以整理，協助完成一生的創作總結。

高行健也說，自2013年起，便在新加坡作家節、法國楓丹白露藝術史藝術節、英國牛津大學高峰論壇等多地，提出「呼喚新文藝復興」的呼籲，所希望的並非是重複15、16世紀歐洲文藝復興的歷史，而是面對當今社會現實中個人遇到的生存困境，擺脫各種意識型態對思想的束縛，把文學藝術創作從政黨政治和商品市場操作中解放出來。

高行健談到，20世紀以來，文學藝術往往成為政治宣傳或商品推銷，希望文學創作回歸初衷遠離政治宣傳和市場，文學藝術家一旦認知到文學藝術是人對社會、人性人心的認知，便不難回到真切的感受，才能盡量貼近現實、充分表達認知，進而超越生存困境。

高行健曾以《靈山》榮獲諾貝爾文學獎，其戲劇作品《車站》《逃亡》等探索人性與生命本質，突破戲劇形式，同時也身兼畫家一職，並出版多本思想著作。

台師大指出，《呼喚新文藝復興》作為高行健人生創作總結的集大成之作，希望啟發所有熱愛文學藝術的讀者。法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）則表示，雖然民主制度並非完美，但至少展現兩項珍貴價值，一是讓高行健的聲音被世界聽見，二是促進其思想自由傳遞給更多人。