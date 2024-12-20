一點草木唱奏音樂會 淡水益品書屋音樂饗宴

來到淡水益品書屋，不僅可以享受寧靜的閱讀時光，日前館方更邀請到了以獨特的「一點草木」為名稱的樂團，樂團由林沅鴻主唱，與李濬廷排簫演奏家所組成，在書屋來一場悠閒的音樂會饗宴，透過演唱、演奏形式來呈現音樂的豐富與精采。

益品書屋館長陳蓉芬表示，一點草木喻意為，浩瀚森林中微不足道的一草一木，「二重唱」是林中的負離子、「排笛」則是滋養的芬多精，將民歌、排笛演奏曲、中英文金曲、閩南語等經典曲目，融合在這場唱奏音樂會中。空靈穿透人心的排蕭，宛如來自天上的聲音，心靈被徹底療癒。

陳蓉芬還說，透過優美熟悉的音樂，讓台下的聽眾回憶經典的如微風往事、童年、雪落下的聲音、淚光閃閃、家後等曲目，讓人懷念。

這場全然不同的唱奏音樂會，絕對是令人驚豔的午後音樂饗宴。益品書屋要讓大家重溫經典與音樂，在這場與眾不同的音樂會細細品味音樂的美好。