快訊

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

柿子口感大不同！南韓光州廣域市農特產 首度來台

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
韓國光州廣域市農特產品包含梨子、麝香葡萄、柿子等蔬果及蜂蜜、辣椒、柚子人蔘等。記者邱書昱／攝影
韓國光州廣域市農特產品包含梨子、麝香葡萄、柿子等蔬果及蜂蜜、辣椒、柚子人蔘等。記者邱書昱／攝影

北農產公司的「北農嚴選」首度攜手南韓光州市農特產品，於即日起連續三天舉辦展售，北農總經理吳芳銘說，光州廣域市的農產品包含梨子、麝香葡萄、柿子等蔬果，北農也預計透過交流推銷台灣農特產品，同時，今天也舉辦雙方交流會，尤其是極端氣候影響之下，保存、運銷等經驗需要分享交流。

吳芳銘表示，韓國光州廣域市農特產品首次引進台灣，包含梨子、麝香葡萄、柿子等蔬果及蜂蜜、辣椒、柚子人蔘等，北農也預計透過交流將台灣熱帶水果，像是鳳梨、芒果外銷出去，實現互利貿易。

吳芳銘說，除了展售之外，也有與業者之間舉辦交流，尤其是不同緯度國家的氣候、土壤栽種出來的蔬果風味不同，產季也有所差異，正好成為互補市場缺口的契機。

吳芳銘分享，其實今年亞洲國家，台灣、日本、韓國、中國大陸等，皆受到颱風影響，農產品品質及產量都受損，價格也走高，使得蔬果產業面臨氣候變遷挑戰，需要交流彼此間在栽種、品種改良、銷售、分級、儲存及保鮮技術等經驗。

同時，吳芳銘也說，由於進出口蔬果保鮮期短，又有各國間要注意到的病蟲害篩檢、運輸等，因此風味與產地的新鮮蔬果差異，也因此農產品貿易更具有政治性，更需要國際談判。

光州農產品出口協會長徐敏壽表示，韓國全羅南道是韓國重要的農業生產區，過往都是透過個別廠商，但成效不好，因此希望透過這次的交流，吸引更多台灣消費者認識光州農特產。

光州團也舉例柿子的口感差異，台灣的柿子長的漂亮、果實碩大，但是偏軟，韓國則是較黃，但是口感偏脆、硬，因此各有不同客群喜好。

北農首度攜手南韓光州市農特產品，於即日起連續三天舉辦展售。記者邱書昱／攝影
北農首度攜手南韓光州市農特產品，於即日起連續三天舉辦展售。記者邱書昱／攝影

北農 吳芳銘

延伸閱讀

南韓：1.1萬北韓軍參戰被俄當砲灰 百死千傷

南韓戒嚴偵查組傳尹錫悅耶誕節到案 再拒絕恐被逮捕

台灣外銷石油樹脂到南韓 被判課徵臨時反傾銷稅率

中職／獅隊爭霸失利仍安排南韓旅行 林岳平和教練團出發了

相關新聞

提高選購意願 環境部將推「二手商店改造指引」

推廣資源循環經濟與減廢生活，改良二手商品店形象，環境部委託台灣設計研究院舉辦「二手場域設計改造起跑活動暨示範成果發表會」...

金門知名潮店扮聖誕老公公 捐10萬名牌鞋給弱勢學子

金門知名體育用品店沃皮斯潮流老闆盧松民，連續4年在聖誕節前夕，捐贈名牌運動鞋給金門高中弱勢學生，今年捐贈運動鞋25雙，市...

阿里山清晨逼近0度地面結霜 現銀白美景

阿里山國家森林遊樂區今天清晨溫度接近攝氏0度，地面及木棧道結霜，呈現銀白色美景；農業部林業及自然保育署嘉義分署說，阿里山...

114年元旦新制 健保投保級距、國民年金保費調整

衛福部公布明年新制，配合基本工資調整修正健保投保級距，共約821萬人受影響、健保收入年增新台幣86億元；國民年金保險費率...

高行健新書發表會 籲藝術創作擺脫政治、市場束縛

國立台灣師範大學高行健資料中心配合法國當地時間，於昨晚召開高行健《呼喚新文藝復興》新書發表會，邀請台師大講座教授、諾貝爾...

鐵道旅遊影片王滿嬌主演 懷舊視角體驗慢遊台灣

交通部觀光署拍攝「微笑南灣鐵道旅遊影片」，今天舉行首映記者會。藝人王滿嬌在影片中從懷舊視角，體驗慢遊台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。