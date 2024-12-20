柿子口感大不同！南韓光州廣域市農特產 首度來台

台北農產公司的「北農嚴選」首度攜手南韓光州市農特產品，於即日起連續三天舉辦展售，北農總經理吳芳銘說，光州廣域市的農產品包含梨子、麝香葡萄、柿子等蔬果，北農也預計透過交流推銷台灣農特產品，同時，今天也舉辦雙方交流會，尤其是極端氣候影響之下，保存、運銷等經驗需要分享交流。

吳芳銘表示，韓國光州廣域市農特產品首次引進台灣，包含梨子、麝香葡萄、柿子等蔬果及蜂蜜、辣椒、柚子人蔘等，北農也預計透過交流將台灣熱帶水果，像是鳳梨、芒果外銷出去，實現互利貿易。

吳芳銘說，除了展售之外，也有與業者之間舉辦交流，尤其是不同緯度國家的氣候、土壤栽種出來的蔬果風味不同，產季也有所差異，正好成為互補市場缺口的契機。

吳芳銘分享，其實今年亞洲國家，台灣、日本、韓國、中國大陸等，皆受到颱風影響，農產品品質及產量都受損，價格也走高，使得蔬果產業面臨氣候變遷挑戰，需要交流彼此間在栽種、品種改良、銷售、分級、儲存及保鮮技術等經驗。

同時，吳芳銘也說，由於進出口蔬果保鮮期短，又有各國間要注意到的病蟲害篩檢、運輸等，因此風味與產地的新鮮蔬果差異，也因此農產品貿易更具有政治性，更需要國際談判。

光州農產品出口協會長徐敏壽表示，韓國全羅南道是韓國重要的農業生產區，過往都是透過個別廠商，但成效不好，因此希望透過這次的交流，吸引更多台灣消費者認識光州農特產。