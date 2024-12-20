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提高選購意願 環境部將推「二手商店改造指引」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部委託台灣設計研究院舉辦「二手場域設計改造起跑活動暨示範成果發表會」，並規畫於明年提出二手商店設計改造指引，提高消費者維修及選購二手物的意願。記者葉冠妤/攝影
環境部委託台灣設計研究院舉辦「二手場域設計改造起跑活動暨示範成果發表會」，並規畫於明年提出二手商店設計改造指引，提高消費者維修及選購二手物的意願。記者葉冠妤/攝影

推廣資源循環經濟與減廢生活，改良二手商品店形象，環境部委託台灣設計研究院舉辦「二手場域設計改造起跑活動暨示範成果發表會」，也預計明年初提出二手商店空間設計改造指引，提高民眾維修及選購二手物的意願。

據環境部統計，目前全台約有5000多家二手商店，其中部分商店也提供修繕服務，延長商品使用壽命。

環境部長彭啓明表示，台灣多數二手商店的擺設、裝潢不夠時尚，但現在經實際改造，二手商店也可以變得不一樣，不僅動線更好，也讓年輕人願意走進去選購。他回憶，自己小時候也都會去舊光華商場買賣二手書，當時覺得現場昏暗、老舊，但價格便宜，現在二手商店若能經過設計改造，不僅可吸引年輕人，也有助於提高二手商品價格，並幫忙二手回收產業，也是資源循環的一部分。

今天的成果發表主要呈現「大水溝二手屋」及「慈濟北區中山八德惜福屋」二手場域形象改造成果。就場域整體規畫、流程管理、商品陳列與主題展示進行整體改造，不但能彰顯舊物故事特色，也融合年輕世代觀點，創造時代永續語彙，改造後讓二手場域也能夠有煥然一新的設計風格，持續傳達愛物惜物的理念。

環境部循環署表示，未來這些示範場域將成為全台推廣二手維修服務的示範案例，預計明年綜整推出「二手商店空間設計改造暨服務設計指引」，期望創造更多良好的循環維修與二手場域空間環境，延長物品使用壽命、減少廢棄物，讓台灣邁向高質永續生活。

永續 環境部

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