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上周行人死亡再創新高 近半為行人違規闖車道

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部今公布上周12月7日至12月13日交通事故24小時死亡資料，行人死亡7人，創下7月逐周公布以來新高。記者周湘芸／攝影
交通部今公布上周12月7日至12月13日交通事故24小時死亡資料，行人死亡7人，創下7月逐周公布以來新高。記者周湘芸／攝影

交通部今公布上周12月7日至12月13日交通事故24小時死亡資料，整體死亡32人、行人死亡7人，其中行人死亡創下7月逐周公布以來新高。交通部表示，除了持續宣導各車種用路人安全，上周死亡事故中，行人違規穿越道路就有3人，另有1名行人為自己坐在馬路上釀意外。

交通部指出，上周交通死亡事故從縣市來看，整體死亡人數最多為桃園市6人、彰化縣6人、苗栗縣4人、屏東縣4人，行人死亡為新北市、台中市、台南市、苗栗縣、雲林縣、屏東縣及新竹市各1人。

交通部指出，上周交通死亡事故從碰撞型態來看，車與車事故中，路口交岔撞9人、同向擦撞4人、側撞3人、追撞2人、對撞1人。另車輛自撞中，路上摔倒3人、衝出路外1人、撞電桿1人、撞路樹1人。行人死亡部分，穿越道路中3人、同向通行中1人、其他3人。

交通部今也公布今年截至12月13日累計交通事故24小時死亡人數，共為1617人，較去年同期減少4.9%；行人死亡200人，也較去年同期減少2.9%。整體死亡最多為桃園市163 人、台南市143人、新北市139人、高雄市135人、屏東縣130人；行人死亡最多為新北市22人、桃園市21人、台中市21人、高雄市18人、台南市17人。

對於桃園市事故件數仍排名較前，交通部表示，桃園市11月整體數據已有下降，但上周又增加，除了安排到中央報告，也會到交通部聯繫會報討論改善作為，會再跟桃園市政府溝通。

另外，交通部表示，12月12日至12月18日民眾通報工程改善新增59件、完成63件。累計今年至12月18日通報成案件數為1908 件，完成1536件。

根據交通部統計，今年截至目前，新竹縣通報61件僅完成16件、苗栗縣通報45件僅完成26件、嘉義縣通報16件僅完成2件，改善進度明顯較其他縣市緩慢。交通部表示，會請地方政府加快速度，有些案件複雜度較高會需要較久時間，有些僅是調整號誌就較快速。

交通部 死亡

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