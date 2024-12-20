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菸防法擴大禁菸範圍 開罰近2000萬元

中央社／ 台北20日電

「菸害防制法」上路至今，國健署統計今年至11月30日止，已開罰場所負責人及吸菸者逾3000件、裁罰近新台幣2000萬元，提醒違規在禁菸場所吸菸代價不小，最高可罰1萬元。

耶誕、新年腳步近，衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒，自民國112年3月22日菸害防制法修正施行後，陸續擴大室內外禁菸場所範圍，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；酒吧、夜店除於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，不得吸菸等。

除此之外，衛福部也進一步公告國家公園、國家自然公園、風景特定區及森林遊樂區與公園綠地等除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區，全面禁止吸菸。

國健署菸害防制組組長羅素英接受媒體電訪說明，統計113年截至11月30日止，針對違反菸害防制法第18條及第19條案件，各地方政府衛生局已累計裁罰處場所負責人1067件及吸菸者2874件，裁罰金額分別為1376萬8000元及556萬7000元。

羅素英提醒，為維護民眾健康權益，地方衛生局持續將禁菸場所列為年度稽查重點，經查獲菸害防制法第40條所定違規情形，場所負責人未於禁菸場所設禁菸標示或供應與吸菸有關器物，最高可處5萬元罰鍰；於禁菸場所吸菸者，處最高1萬元罰鍰。

她呼籲，民眾如發現身邊菸害違規情事，可檢附具體事證，就近向所在地衛生局檢舉，或以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉免付費專線（0800-531531）予以檢舉。

國健署強調，依據世界衛生組織（WHO）指出，二手菸會導致嚴重的疾病，例如冠狀動脈心臟病和肺癌。接觸二手菸草煙霧的兒童患急性呼吸道疾病的風險增加50至100%，此外，二手菸還會對個人和社會帶來巨大的經濟負擔。無菸公共場所不僅能保護不吸菸者免受二手菸的危害，還能激勵吸菸者提高戒菸的動力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 禁菸 衛生局

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