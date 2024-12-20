鐵道旅遊影片王滿嬌主演 懷舊視角體驗慢遊台灣

交通部觀光署拍攝「微笑南灣鐵道旅遊影片」，今天舉行首映記者會。藝人王滿嬌在影片中從懷舊視角，體驗慢遊台灣。

觀光署長周永暉、參山國家風景區管理處長曹忠猷、藝人王滿嬌出席首映儀式。

影片描繪透過鐵道串起台灣西岸及東岸，以微笑曲線概念將台灣的鐵道風光與人文特色結合，80歲的王滿嬌以懷舊且詩意的視角，體驗慢遊台灣，喚起對鐵道的記憶，並展示台灣豐富的自然與人文風光。

影片中，觀眾可隨著王滿嬌的腳步，從台灣唯一動態古蹟保存的彰化扇形車庫出發，沿著南灣鐵道旅行，探索奮起湖的青翠山林與古樸老街，之後王滿嬌乘坐藍皮解憂號觀光列車，穿越山川河流，抵達台東火車站，感受月統音樂會的熱情與活力；最後到達花蓮，體驗原住民文化，品嚐當地美食，並與在地族人一同舞動，感受花東慢食、慢旅體驗。

周永暉說，鐵道在台灣的發展歷程中，承載著無數人的記憶與鄉愁，不僅是交通的要道，也見證台灣的歷史與變遷。今年4月3日的花蓮地震，重創當地觀光產業，為了協助花東地區重新站穩觀光市場，希望藉由鐵道旅遊呈現花東身心療癒慢遊之旅。

觀光署表示，這支鐵道旅遊影片將配上中、英、日、韓等字幕，透過駐外單位進行國外行銷宣傳，希望吸引更多的國內外觀光客到花東旅遊。