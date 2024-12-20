周杰倫首攻大巨蛋消費調查曝光 4天效益逾17億
大巨蛋首攻蛋周杰倫演唱會，4天吸引近15萬人參加，市府經濟效益評估，推估周杰倫四天演唱會幫北市帶來經濟效益逾17億元，接下來天后張惠妹將在21日接力「登蛋」，預期迎來更多人潮與商機，為台北市觀光、商圈及旅宿產業注入強勁動能。
依北市商業處於周杰倫演唱會期間對民眾調查，活動期間平均消費（包含住宿、交通、餐飲、購物、娛樂及門票）約1萬1475元，若扣除門票，每人平均消費約6915元，整體推估演唱會期間創造的總經濟效益突破17億元，成果相當亮眼。另臺北大巨蛋場館內的餐廳及地下街商家也受惠於各式活動人潮，業者估算每月平均創造約8千萬元的業績。
市長蔣萬安上任後，台北大巨蛋去（112）年12月啟用至今，已陸續辦理多場大型體育賽事，包含2023亞洲棒球錦標賽、2024世界12強棒球賽等，今（113）年10月更成功舉辦首場非體育賽事大型活動113年國慶晚會，顯見台北大巨蛋不僅是國內指標性室內體育場館，更帶起新一波演唱會經濟。
北市觀光傳播局指出，12月5日至8日一連四場的周杰倫演唱會，吸引許多觀眾湧入台北市，大巨蛋周邊的信義區、大安區及松山區的旅館住房率幾乎達到滿房；加上12月台北市有多場大型演唱會登場，住宿需求居高不下，整體業績較去年同期成長約3成，充分展現對旅宿業的強大帶動效果，業者也表示產業復甦有感。
期間為確保活動順利，北市府各局處通力合作，如交通局、警察局、體育局、台北捷運公司等成立緊急應變中心進行跨局處各項事宜協調，其中北捷統計，國父紀念館站在演唱會期間的平均日運量達4萬4546人次，較前一週同期成長92.1%，平均疏散時間35分鐘，散場狀況順利，場館內也宣導觀眾分流散場、至市政府站進出，整體疏運成效良好。
遠雄巨蛋亦提供6線接駁車，共發出395班次，累計載運4,968人，有效分散人潮，避免交通壅塞。此外為防堵黃牛，市府也成立黃牛防治任務小組，不僅積極調查裁罰，文化局與警察局也到大巨蛋現場宣導防治黃牛觀念，保障市民購票及觀演權益。
蔣萬安表示，台北大巨蛋落成啟用後，不僅成為全國棒球指標場館與台北新地標，加上中華隊12強奪冠帶來的熱潮，也為臺灣棒球與國際接軌帶來助益，如今在可舉辦非體育賽事後，更可望帶動新一波演唱會經濟盛況，促進觀光、商機及相關產業發展。年底還有張惠妹演唱會及「台北最HIGH新年城」跨年晚會登場，將持續吸引更多國內外遊客到訪，為臺北市注入更多觀光活力。
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