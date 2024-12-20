台東馬偕醫師李晟令接生破千 醫院贈幸運兒金手錬

馬偕醫院台東分院婦產科醫師李晟令，到任4年半今天接生第1000個寶寶，院方致贈金手鍊給小BABY，產婦對於自己的孩子幸運成為醫師接生破千的寶寶，感覺非常榮耀。議長吳秀華也贈寫「生生不息」紅榜恭賀醫師。李晟令說，會在台東迎接2千，甚至第3千個寶寶。

李晟令表示，當婦產科醫師最快樂的時候應該都是這些媽媽們當懷了第2胎時，都還願意回來找他產檢，對他而言是最大的肯定；來東馬從醫4年半中，也親自為自己的太太接生了2個小孩，這是他們全家與台東的緣份，一家人都成為名副其實的台東人了。

今天上午醫院1名產婦即將生產，李晟令接獲通知接生，順利把寶寶接生出來，剛好也是自2020年來到台東後，接生第1000個新生兒，邁向從醫生涯的新里程碑。醫院為慶祝這難得的日子，特別由副院長徐光南醫師代表院方致贈金手鍊給這名幸運寶寶，產婦相當開心及榮耀。

1000個寶寶雖只是個數字，但背後卻是李晟令以其專業用了多少晨昏，犧牲多少睡眠換來的。他說接生最難忘的是一位來台東遊玩，卻不幸遇到早產的產婦，當寶寶娩出時才500公克，也慶幸寶寶非常堅強，有順利長大出院，成為來台東接生體重最輕且存活下來的寶寶。

另一件難忘的事是在2022年COVID-19疫情嚴峻時，為一位確診產婦接生，當時醫院接生室未有負壓隔離設備，只好在急診負壓室接生。當時身著隔離衣及面罩，如臨大敵進行接生，所幸一切順利，也成了這些日子一個難忘的經驗。