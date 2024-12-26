高級寢具年終出清3折起！台北最大特賣會限時十天

文／ 全家福 提供

隨著寒冬來臨，許多人開始汰舊換新，為家中添購保暖用品。遠東集團全家福今年首度舉辦年終特賣會，保暖寢具、發熱衣等萬件商品零碼出清，將於 12月27日至1月5日 在台北長安東路二段「合作金庫總行大樓」登場。

本次集結眾多高級寢具與時尚服飾品牌，祭出全場最低3折起的驚人折扣。活動現場消費滿5,000元即可參加福袋抽獎，有機會把高級寢具組帶回家！此外，現場還推出每日一物快閃價，其中熱銷3萬條、好評如潮的英威達抗菌七孔石墨烯冬被限時優惠只要2500元，勢必成為年底必逛特賣會之一。

活動資訊
■活動名稱：遠東全家福年終特賣會
■日期：2024年12月27日～2025年1月5日
■時間：上午11:00～晚上20:00
■地點：台北市松山區長安東路二段225號1樓（合作金庫大樓）
■客服專線：0933-860-855

高級品牌齊聚一堂 家飾服飾一次滿足
遠東全家福此次活動集結旗下多個知名品牌，包括專櫃寢具「東妮寢飾」、美國紳士襯衫品牌「Manhattan美好挺襯衫」、高級西服品牌「歐風西服」及內衣領導品牌「遠東FET內著」等，提供多樣化商品選擇。

以寢具為例，本次展售會涵蓋多款保暖被毯、枕頭及床組，折扣力度媲美專櫃週年慶：手腳冰冷首選「波蘭80D羽絨冬被」原價17,960元，特價僅8,480元；敏感肌最愛的「100%天然純蠶絲被」原價14,360元，現場優惠5,480元；「親膚牛奶絨雙層夾芯毯」從原價7,960元降至1,500元。枕頭方面各種材質款式應有盡有，「波蘭70D御藏羽絨枕」現場售價3,480元，原價9,960元；內行專家更推薦「義大利埃及棉」、「100%純蠶絲」等頂級寢具全品項4折起，價格相當親民。

除了寢具，本次活動還針對冬季保暖服飾推出超值優惠，適合全家人一同挑選。例如「100%羊毛格紋男士成套西裝」特價10,000元（原價16,000元）；「City Urban 太空編織質感夾克」特價$2,000元（原價5,800元）；原價2,500元的「吸濕排汗免燙襯衫襯衫」現場特價900元/件；通勤必備「保暖刷毛外套」原價2,480元，特價700元；有效升溫「石墨烯超導科技男女發熱衣」任選3件僅888元，讓消費者能用實惠價格添購優質冬季服飾。

推薦商品：

東妮寢飾英威達抗菌七孔石墨烯導熱冬被原價11,960元，12/27(五)當天特價只要2500元。 圖／全家福 提供
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Charisma寢飾義大利頂級埃及棉寢具單品，零碼出清特價4折起。 圖／全家福 提供
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東妮寢飾波蘭70D御藏羽絨枕現場售價3,480元，原價9,960元。 圖／全家福 提供
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歐風西服100%羊毛格紋男士成套西裝特價10,000元，原價16,000元。 圖／全家福 提供
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遠東FET奈米導熱技術石墨烯發熱衣 任選3件僅888元，帶來快速升溫的輕盈暖感體驗。 圖／全家福 提供
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