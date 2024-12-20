國健署最新違規抽菸開罰近2千萬 全台禁菸場所逾3萬處

隨便抽菸小心荷包失血！《菸害防制法》去年修法，禁止電子煙、納管加熱菸，衛福部國健署統計，目前各縣市公告禁菸場所數逾3萬處，針對違規案件，截至今年11月30日，各地衛生局累計裁罰處場所負責人1067件、金額1376萬8000元；吸菸者裁罰2874件、金額556萬7000元，共1933萬5000元。

聖誕、跨年佳節紛至，親友相約參加各式活動，不過並不是所有場所都能抽菸，國健署菸害防制組長羅素英說，經查獲菸害防制法第40條所定違規情形，場所負責人未於禁菸場所設禁菸標示或供應與吸菸有關的器物，處最高新台幣5萬元罰鍰；於禁菸場所吸菸者處最高1萬元罰鍰，另國健署菸害防制申訴專線「0800-531-531」共受理197案涉及禁菸場所違規的檢舉案。

羅素英指出，113年截至11月30日止，針對違反菸害防制法第18條及第19條的案件，各地方政府衛生局已累計裁罰處場所負責人1067件及吸菸者2874件，裁罰金額分別計新台幣1376萬8000元整及556萬7000元整，呼籲民眾莫心存僥倖於禁菸場所違規吸菸，並請各場所負責人善盡管理的責任，以免受罰。

《菸害防制法》修正後，循序擴大本法第18條及第19條規範室內外禁菸場所範圍，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸，酒吧、夜店除於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，不得吸菸等，也持續公告及推動無菸環境場所數，如便利商店、咖啡店前騎樓；公車候車亭，以及戶外休閒娛樂場所含登山健走步道、休閒農場、廣場、生態園區等，截至112年底累計各縣市公告禁菸場所數逾3萬處。

想戒菸的民眾，可利用國民健康署提供的多元戒菸服務，免收戒菸輔助用藥部分負擔費用，由全國約2700家醫事機構的專業醫事人員，提供量身打造的戒菸服務，或撥打戒菸專線（0800-636363），服務時間為每周一到周六的上午9時至晚上9時；服務時間外，民眾也可利用語音留言，由諮詢員回撥聯繫，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），透過方便、隱密的戒菸諮詢，一同討論並制定個人化的戒菸計畫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康