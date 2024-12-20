衛福部明年元旦新制一覽 健檢擴大釋利多、國保多繳錢

衛福部今日公布數十項2025年新制，其中包含擴大癌症篩檢、農曆過年慢性病提前領藥、成人預防保健擴大等錯施；另外，有高達近千萬人的健保保費支出調高，並且取消停付保，預計可增加收入上百億元。

（一）擴大癌症篩檢

1.大腸癌糞便潛血檢查：每2年1次公費檢查

(1) 40歲至44歲且其父母、兄弟姊妹、子女曾患有大腸癌者。

(2) 45歲至74歲者。

2. 乳房X光攝影檢查：

40歲至74歲的婦女，每2年1次公費檢查

3. 子宮頸抹片檢查：

(1) 25歲至29歲婦女，每3年1次。

(2) 30歲以上婦女，每年1次。

4. 婦女人類乳突病毒檢測服務：

35歲、45歲、65歲婦女，當年1次公費篩檢。

5. 胸部低劑量電腦斷層檢查：每2年1次公費檢查

(1)具肺癌家族史，45歲至74歲男性或40歲至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

(2)重度吸菸者，50歲至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或 戒菸未達15年的重度吸菸者。（包-年為每日吸菸包數*吸菸年數）

（二）成人預防保健優化政策

成人預防保健服務適用年齡，下修到30至39歲每5年一次、給付金額由520元調升至880元。

（三）流感疫苗擴大公費接種

6個月以上民眾在流感疫苗用完前，都可以公費接種；若為外籍人士需持有居留證；預估共有90萬人受惠。

（四）健保藥物給付放寬

急性肝紫質症的皮下注射給藥，過敏性鼻炎、慢性蕁麻疹的抗組織胺藥物，HER2標靶等多項藥物放寬健保給付範圍，合計受惠人數上看數千人。另外，數項健保特才，為確保廠商持續供貨，保障民眾權益，也將調高支付點數。

（五）農曆春節慢性病人提前領藥措施

平均每月慢性病連續處方箋領藥數約為67萬人、317萬件，只要處方箋用完期限是在明年1月25日至2月2日之間，可提前自春節前10天（明年1月15日）回診時預領用藥。

（六）擴大健保偏鄉地區全人整合照顧計畫

健保署提供當地居民健康促進、預防保健、疾病診療、個案追蹤及健康管理等服務，如飲食、身體活動評估或酒害衛教，還有疫苗接種、孕婦及兒童檢查、癌症篩檢，以及居家醫療照護與慢性病管理，甚至銜接長期照顧服務。

除花蓮縣秀林鄉（慈濟醫院）持續辦理外，新增6家承作院所在連江縣北竿鄉、宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、南投縣信義鄉、嘉義縣大埔鄉、高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區試辦，全台6分區、7個地區試辦，以每地收案5000至1萬人，預計總服務量5萬人。

(七）食藥署食品、藥品、化妝品新制

1. 食品相關：訂定「嬰兒與較大嬰兒配方食品應加標示事項」；增訂應於產品容器或外包裝正面處顯著標明「特定疾病配方食品」字樣；訂定「健康食品製造良好作業規範標準」；商業登記、公司登記、工廠登記或稅籍登記者「殼蛋之輸入業者」，明年元旦起強制實施使用電子發票。

2. 藥品相關：「嚴重藥物不良反應通報辦法」，名稱修正為「藥品嚴重不良反應通報辦法」，規範醫療機構、藥局及藥商對於因藥物引起的嚴重不良反應，應行通報方式、內容及其他應遵行事項。

3.化妝品相關：禁止製造、輸入、供應、販售、贈送、公開陳列或提供試用含全氟／多氟烷基物質（PFAS，共 5項13種)、過敏物質（3項）及藥品成分（1項）共 9 項禁用成分化妝品。

（八）公托人員薪資調整

1. 公托：公共化托育機構托育人員薪資，起薪由3萬5485元，提高至3萬8011元，薪資補助每人每月最高補助1萬11元，每年最高補助13.5個月，預估4700人受惠。

2.準公托：準公共托嬰中心托育人員薪資， 起薪由3萬元提高至3萬3200元，推估7500人受益；準公共托嬰中心，獎助金額依收托規模由20萬元至120萬元，提高為24萬元至220萬元，推估1000家受惠；準公共居家托育人員獎助由1.2萬元提高至1.8萬元，推估7500人受惠

（九）社工人員起薪調升

依軍公教員工待遇幅度調整，配合軍公教員工待遇調升3%，修正社工人員起薪自3萬7765

元調整為3萬8898元，增加1133元；社工督導起薪自4萬4239元，調整為4萬5566元，增加1327元。

（十）國民年金費率調高

國民年金保險費在明年元旦起，從10%調高至10.5%，受影響人數約239萬人；由於保費政府負擔至少4成費用，扣除政府負擔後，一般被保險人保費1245元，比原本多負擔59元，預估可以挹注27.7億元。

（十一）健保投保級距調整

健保投保級距最高從21.95萬元調高為31.3萬元，預估影響10萬多人，可增加健保33億元收入。另，配合最低薪資調整，最低投保級距也調高到2萬8590元，每年可增加53億元收入，影響811萬人。

（十二）健保海外停付保取消

今年12月23日起取消停復保，並增訂過渡條款，只要是12月22日以前已辦理停保者仍有效，每年約可增加23億元收入；目前有21萬人停保。

（十三）住院負擔上限調高

每次住院自行負擔費用上限及全年累計住院自行負擔上限分別提高1000元與2000元，單次住院增加到新台幣5.1萬元，全年累計增為8.6萬元。影響人數預計達1萬800人，影響金額為1198萬人。