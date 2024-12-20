練標槍練出臀部疼痛睡不好 中醫針灸調整骨骼重拾健康

彰化縣兩名曾是標槍選手的婦女，長期臀部疼痛，睡覺翻來覆去影響睡眠品質，輾轉求醫最後診斷與早年練習標槍有關，經針灸與調整骨骼重拾健康。醫師提醒常搬重物、抱小孩的婦女，可能做出與擲標槍類似姿勢也會臀部疼痛。

65歲呂姓婦女與24歲吳姓女子都因右側臀部疼痛，到員榮醫療體系員榮醫院中醫部求診，中醫師呂彥璋問診後發現，兩人學生時期是標槍運動員，擲出標槍就瞬間止住腳步，反作用力會造成上背縮緊，影響到骨盆跟髖關節。呂婦畢業後從事搬運家具工作，進一步加重髖關節負擔，導致退化性病變，吳女工作和做家事時反覆不正確的運動模式，導致出現肌腱與筋膜的慢性問題。

員榮中醫師呂彥璋指出，人體的胸椎和髖關節，是支撐穩定與活動的關鍵部位，一旦胸椎受壓偏斜會引發臀肌的長期緊繃，最終演變為慢性疼痛，這類疼痛成因不僅侷限於運動員，長期搬重物或姿勢不良的女性也屬高風險群體。

兩名患者經中醫師針灸疏通下肢經絡，緩解緊繃感，再以傷科手法調整胸椎與肋骨結構，恢復骨盆平衡，最後針對患處進行局部處理。經過多次治療，兩名患者疼痛均顯著緩解，吳女恢復正常作息，沒夜間疼痛的困擾。

呂彥璋表示，避免慢性疼痛可從日常生活四大方面著手，首先做到良好姿勢，減少單側壓力，保持正確的坐姿與站姿，其次選擇對稱性運動做適當運動，均衡身體負擔，再者搬重物時採用正確姿勢，避免瞬間過度用力，最後是如有不適，及早尋求專業醫療評估。