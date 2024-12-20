年底前衝刺來台觀光客 觀光署曝台灣2類免稅商品最便宜

觀光署長周永暉20日指出，目前預估今年全年國際旅客來台人數會超過750萬人次，將持續往800萬人次努力；為了加強引客力道，規劃與地方百貨公司合作加強高單價行銷，希望旅客來台旅遊的停留天數時間拉長，將會對日均消費有更多正成長。

先前雙城論壇上，上海市副市長華源表示將推動上海居民組團赴台灣旅遊，對此，我方也表達歡迎，並期待中國大陸文旅部給出正式公告。周永暉受訪時提到，還在等待進一步消息，目前文旅部還沒有進一步發表談話或與我方接觸，期待台旅會和海旅會能來協商，並會以旅客的安全為第一優先。

另外，周永暉也提到，目前預估到年底會超過750萬人次，可能會是750萬到800萬之間，觀光署會繼續努力衝高觀光客來台人數。經觀光署調查，台灣免稅商店的酒類和名牌包最便宜，甚至比泰國便宜兩成，希望能與地方政府合作，在百貨公司購物節時，擴大高單價商品的行銷。

至於要如何衝刺來台觀光旅客，他強調，希望國際旅客來台數多一點，也希望旅客來台旅遊的停留天數時間拉長，將會對日均消費有更多正成長；因此，觀光署接下來也會再針對主題性活動加大力道，結合北、中、南、東，以區域旅遊還結合。

對於是否以購物節的方式，周永暉說，有些縣市都有類似活動，六都應該讓他們串接，也會開會討論做一些市場區隔。另外也擴大跟在地創生、休閒農場、觀光工廠、商圈等合作，希望有在地伴手禮，多一些行銷方式，也會跟商業司合作。

至於以往陸客很喜歡文創商品，他表示，這部分應該做串聯，像是觀光署吉祥物「喔熊」可以跟日本的熊本熊合作，過去在華航也有合作過，現在熊本也有與台灣的直航航班，會來做串接。