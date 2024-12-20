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行銷花東鐵道觀光 演員王滿嬌出演觀光署旅遊影片

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署今首映「微笑南灣鐵道旅遊影片」，由演員王滿嬌（左四）出演，影片描繪搭乘微笑南灣鐵道旅遊，透過鐵道串起西岸及東岸，展示自然與人文風光。記者周湘芸／攝影
交通部觀光署今首映「微笑南灣鐵道旅遊影片」，由演員王滿嬌（左四）出演，影片描繪搭乘微笑南灣鐵道旅遊，透過鐵道串起西岸及東岸，展示自然與人文風光。記者周湘芸／攝影

為振興花東觀光，交通部觀光署今首映「微笑南灣鐵道旅遊影片」，由「台灣影壇長青玫瑰」王滿嬌出演，影片描繪搭乘微笑南灣鐵道旅遊，透過鐵道串起西岸及東岸，展示自然與人文風光。王滿嬌今出席記者會也喊話，大家不要一直往國外跑，實實在在的在台灣南部、東部旅遊才是最棒的。

觀光署表示，鐵道在台灣發展歷程中，承載著無數⼈的記憶與鄉愁，不僅是交通的要道，更見證台灣的歷史與變遷。今年4月3日的花蓮地震重創當地觀光產業，為了協助花東地區重新站穩觀光市場，藉由鐵道旅遊呈現花東身心療癒慢遊之旅，將配上中、英、日、韓等字幕，透過駐外單位進行國外行銷宣傳。

今年高齡80歲、出道超過一甲子的王滿嬌表示，儘管已感受到歲月帶來的體力考驗，仍對鐵道主題充滿期待與熱情，且她的父親70年前就在台鐵新竹站賣便當，讓她對鐵道有獨特情感，希望透過演出，將自身對於鐵道旅程中的情感、故事與歷史呈現給觀眾。

王滿嬌表示，現在大家都說想去夏威夷、菲律賓，事實上台灣的海才是最棒的，觀光署跟台鐵應該規劃讓其中一個站點有直接通往海邊的道路。東部因為交通不便、宣傳不足沒有人去，應該想辦法透過鐵路、纜車、公路讓民眾更方便抵達。

觀光署表示，「微笑南灣鐵道旅遊影片」從台灣唯⼀動態古蹟保存的彰化扇形車庫出發，沿著南灣鐵道旅行，探索奮起湖的青翠山林與古樸老街；接著乘坐藍皮解憂號抵達臺東火車站，感受月光海音樂節；最後抵達花蓮火車站，體驗原住民的文化，品嚐當地美食，並與在地族人一同舞動。

火車站 觀光署 鐵道

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