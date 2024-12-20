太平山明年2場體育活動敲定 要辦自行車賽與林道路跑

宜蘭太平山國家森林遊樂區明年將辦理2場體育活動，分別是5月的自行車系列活動，以及6月的雲端漫步路跑，各開放1000人報名。林業保育署宜蘭分署指出，7、8月暑假是旅遊旺季，為避免影響遊客，體育季只能在5、6月辦理，歡迎民眾報名。

太平山遊樂區海拔高度介於365公尺到2050公尺，園區內景點包含雲海、日出、溫泉、高山湖泊與森林，還有蹦蹦車等設施，深受歡迎；宜蘭分署表示，除了親近自然，太平山也是辦理體育活動的絕佳地點，每年都會開放民間團體申請，2025年已通過2場評選。

第一場活動是中華民國自行車騎士協會舉辦的「2025太平山自行車系列活動」，時間是5月3日，範圍從太平山下的長埤湖、土場到山上的見晴懷古步道，海拔高度從200公尺一路攀升至1900公尺，路程不長但頗具挑戰，包含自行車賽、個人挑戰與電輔車趣味賽等。

第二場活動是宜蘭縣鐵人三項協會舉辦的「太平山雲端漫步路跑活動」，時間是6月7日，全馬組從太平山莊出發，經過翠峰景觀步道，到翠峰山屋折返，全程42公里都位於海拔高度2000公尺的林道，奔跑時穿過雲霧的山林，猶如雲端漫步，此外也有半馬組。