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巴拿馬油輪擱淺台中港兩周 陳世凱要求提出移除計畫
巴拿馬籍「液態寶石」油輪擱淺台中港南防沙堤多日，今天持續抽取船艙殘餘油料中，交通部長陳世凱中午視察後指示，要求船公司在重油整個抽除完之後，務必用很短的時間將船舶快速移除。
針對巴拿馬籍油輪「液態寶石」因流錨擱淺在台中港南防沙堤，台中港務分公司表示，船東所委託大漢海事工程公司已成功抽取重油艙重油，目測僅剩部分殘餘重油、油水及油花，為防止任何漏油可能性，已要求海事公司持續於低潮位時，將船艙殘餘油料移除。
交通部長陳世凱表示，港務公司前天已發函給船東，要求他們在3天之內提出船舶移除計畫，要求船公司在重油整個抽除完之後，能夠用很短的時間把船舶快速移除，同時要求船公司必須提供5000萬的擔保金，負起所有的事故責任，保險公司也必須要負起相關的理賠責任。
國人較關心的汙染問題，目前看來台中港務公司在這段時間積極的應處下，看起來沒有汙染到海面，不過船艙內還有剩餘一些重油，陳世凱指示需在這一兩天的時間裡面，能夠快速把它抽除乾淨。
台中港務分公司應變小組成員上午至現場巡視仍發現船身附近水面有少許因受潮汐引出的油花，已通知大漢海事公司現場派駐人員緊急處理。
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