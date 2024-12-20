快訊

獨／張惠妹大巨蛋彩排完鬆口「想加場」 陳鎮川：太瘋了！

聽新聞
0:00 / 0:00

巴拿馬油輪擱淺台中港兩周 陳世凱要求提出移除計畫

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
交通部長陳世凱視察巴拿馬油輪擱淺台中港南防沙堤後指示，要求船公司務必用很短的時間將船舶快速移除。記者黑中亮／攝影
交通部長陳世凱視察巴拿馬油輪擱淺台中港南防沙堤後指示，要求船公司務必用很短的時間將船舶快速移除。記者黑中亮／攝影

巴拿馬籍「液態寶石」油輪擱淺台中港南防沙堤多日，今天持續抽取船艙殘餘油料中，交通部長陳世凱中午視察後指示，要求船公司在重油整個抽除完之後，務必用很短的時間將船舶快速移除。

針對巴拿馬籍油輪「液態寶石」因流錨擱淺在台中港南防沙堤，台中港務分公司表示，船東所委託大漢海事工程公司已成功抽取重油艙重油，目測僅剩部分殘餘重油、油水及油花，為防止任何漏油可能性，已要求海事公司持續於低潮位時，將船艙殘餘油料移除。

交通部長陳世凱表示，港務公司前天已發函給船東，要求他們在3天之內提出船舶移除計畫，要求船公司在重油整個抽除完之後，能夠用很短的時間把船舶快速移除，同時要求船公司必須提供5000萬的擔保金，負起所有的事故責任，保險公司也必須要負起相關的理賠責任。

國人較關心的汙染問題，目前看來台中港務公司在這段時間積極的應處下，看起來沒有汙染到海面，不過船艙內還有剩餘一些重油，陳世凱指示需在這一兩天的時間裡面，能夠快速把它抽除乾淨。

台中港務分公司應變小組成員上午至現場巡視仍發現船身附近水面有少許因受潮汐引出的油花，已通知大漢海事公司現場派駐人員緊急處理。

交通部長陳世凱視察巴拿馬油輪擱淺台中港南防沙堤後指示，要求船公司務必用很短的時間將船舶快速移除。記者黑中亮／攝影
交通部長陳世凱視察巴拿馬油輪擱淺台中港南防沙堤後指示，要求船公司務必用很短的時間將船舶快速移除。記者黑中亮／攝影
交通部長陳世凱視察巴拿馬油輪擱淺台中港南防沙堤後指示，要求船公司務必用很短的時間將船舶快速移除。記者黑中亮／攝影
交通部長陳世凱視察巴拿馬油輪擱淺台中港南防沙堤後指示，要求船公司務必用很短的時間將船舶快速移除。記者黑中亮／攝影
交通部長陳世凱視察巴拿馬油輪擱淺台中港南防沙堤後指示，要求船公司務必用很短的時間將船舶快速移除。記者黑中亮／攝影
交通部長陳世凱視察巴拿馬油輪擱淺台中港南防沙堤後指示，要求船公司務必用很短的時間將船舶快速移除。記者黑中亮／攝影

交通部長 巴拿馬 陳世凱

延伸閱讀

雙城論壇上海推動來台旅遊 陳世凱：滾動檢討禁團令

高鐵南延屏東年底定案 立委給4建議稱「答案呼之欲出」

台鐵票價凍漲近30年 交長：過年後再務實討論 好營收才能吸引人才

環島高鐵還有望？陳世凱：目前難告知「20年後或許可以」

相關新聞

上周行人死亡再創新高 近半為行人違規闖車道

交通部今公布上周12月7日至12月13日交通事故24小時死亡資料，整體死亡32人、行人死亡7人，其中行人死亡創下7月逐周...

台東馬偕醫師李晟令接生破千 醫院贈幸運兒金手錬

馬偕醫院台東分院婦產科醫師李晟令，到任4年半今天接生第1000個寶寶，院方致贈金手鍊給小BABY，產婦對於自己的孩子幸運...

周杰倫首攻大巨蛋消費調查曝光 4天效益逾17億

大巨蛋首攻蛋周杰倫演唱會，4天吸引近15萬人參加，市府經濟效益評估，推估周杰倫四天演唱會幫北市帶來經濟效益逾17億元，接...

鐵道旅遊影片王滿嬌主演 懷舊視角體驗慢遊台灣

交通部觀光署拍攝「微笑南灣鐵道旅遊影片」，今天舉行首映記者會。藝人王滿嬌在影片中從懷舊視角，體驗慢遊台灣

暖暖包不熱怎麼辦？護理師分享「1技巧」：可多用好幾小時

近日天氣變冷，許多人會利用暖暖包保暖，但你知道如何正確使用暖暖包嗎？護理師譚敦慈在節目中分享，只要將暖暖包放進夾鏈袋，並將袋內空氣全部擠出，就可以讓暖暖包持續發熱好幾個小時。

幫助身體保暖！營養師分享「10種驅寒食物」：手腳不再冷吱吱

近日氣溫降低，許多人會有手腳冰冷的困擾。營養師李婉萍發文指出身體冰冷的原因，同時分享「10種驅寒」食物，可以幫助身體保持溫暖、增強免疫力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。