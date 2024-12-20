巴拿馬油輪擱淺台中港兩周 陳世凱要求提出移除計畫

巴拿馬籍「液態寶石」油輪擱淺台中港南防沙堤多日，今天持續抽取船艙殘餘油料中，交通部長陳世凱中午視察後指示，要求船公司在重油整個抽除完之後，務必用很短的時間將船舶快速移除。

針對巴拿馬籍油輪「液態寶石」因流錨擱淺在台中港南防沙堤，台中港務分公司表示，船東所委託大漢海事工程公司已成功抽取重油艙重油，目測僅剩部分殘餘重油、油水及油花，為防止任何漏油可能性，已要求海事公司持續於低潮位時，將船艙殘餘油料移除。

交通部長陳世凱表示，港務公司前天已發函給船東，要求他們在3天之內提出船舶移除計畫，要求船公司在重油整個抽除完之後，能夠用很短的時間把船舶快速移除，同時要求船公司必須提供5000萬的擔保金，負起所有的事故責任，保險公司也必須要負起相關的理賠責任。

國人較關心的汙染問題，目前看來台中港務公司在這段時間積極的應處下，看起來沒有汙染到海面，不過船艙內還有剩餘一些重油，陳世凱指示需在這一兩天的時間裡面，能夠快速把它抽除乾淨。