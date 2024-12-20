幫助身體保暖！營養師分享「10種驅寒食物」：手腳不再冷吱吱
近日氣溫降低，許多人會有手腳冰冷的困擾。營養師李婉萍發文指出身體冰冷的原因，同時分享「10種驅寒」食物，可以幫助身體保持溫暖、增強免疫力。
營養師李婉萍在臉書發文，表示近日降溫讓民眾們手腳冰冷，寒意很重，「手就跟冰棒一樣」，即使放在口袋裡仍很冰冷，李婉萍指出，手腳冰冷的原因除了體質虛寒、血液循環差、營養不均衡也是一大主因，她分享能夠驅寒、讓手腳不再冰冷的10種食物：
山藥
山藥是冬天的首選，擁有膳食纖維、維生素B群等營養成分，能補充身體營養並提供能量，對於保暖很有幫助。
生薑
生薑的「薑辣素」和「薑烯酚」具有活化新陳代謝、提高體溫的效果，有助於保持身體溫暖，還能增強免疫力。
羊肉
羊肉的熱量、脂肪比同份量的豬牛肉少，還有蛋白質、維生素、鋅、鐵、鈣，不僅能控制體重，也能達到暖身的效果。
紅棗
紅棗含有鐵質，可促進血液循環，緩解手腳冰冷的問題。
韭菜
韭菜含有豐富的胡蘿蔔素、維生素B2，可促進血液循環，幫助身體保暖，具有驅寒暖身的效果。
肉桂
「肉桂醛」其功能有助於提高身體溫度，促進代謝，在食用咖啡或甜點時都可以灑一些肉桂粉，可以幫助身體禦寒。
黑芝麻
黑芝麻含有鐵質、鈣質、鎂、鋅、維生素E，對人體有暖身的功效。
地瓜
地瓜含有高鉀，具有調節血壓的作用，因冬季時血壓較高，食用地瓜可調節血壓。
南瓜
南瓜營養成分全面，可暖身、防感冒，更能改善腸胃的問題。
桂圓
桂圓富含鐵、鉀、鋅、葡萄糖、蛋白質及多種維生素，可補血及改善手腳冰冷的問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言