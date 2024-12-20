幫助身體保暖！營養師分享「10種驅寒食物」：手腳不再冷吱吱

近日氣溫降低，許多人會有手腳冰冷的困擾。營養師李婉萍發文指出身體冰冷的原因，同時分享「10種驅寒」食物，可以幫助身體保持溫暖、增強免疫力。

營養師李婉萍在臉書發文，表示近日降溫讓民眾們手腳冰冷，寒意很重，「手就跟冰棒一樣」，即使放在口袋裡仍很冰冷，李婉萍指出，手腳冰冷的原因除了體質虛寒、血液循環差、營養不均衡也是一大主因，她分享能夠驅寒、讓手腳不再冰冷的10種食物：

山藥

山藥是冬天的首選，擁有膳食纖維、維生素B群等營養成分，能補充身體營養並提供能量，對於保暖很有幫助。

生薑

生薑的「薑辣素」和「薑烯酚」具有活化新陳代謝、提高體溫的效果，有助於保持身體溫暖，還能增強免疫力。

羊肉

羊肉的熱量、脂肪比同份量的豬牛肉少，還有蛋白質、維生素、鋅、鐵、鈣，不僅能控制體重，也能達到暖身的效果。

紅棗

紅棗含有鐵質，可促進血液循環，緩解手腳冰冷的問題。

韭菜

韭菜含有豐富的胡蘿蔔素、維生素B2，可促進血液循環，幫助身體保暖，具有驅寒暖身的效果。

肉桂

「肉桂醛」其功能有助於提高身體溫度，促進代謝，在食用咖啡或甜點時都可以灑一些肉桂粉，可以幫助身體禦寒。

黑芝麻

黑芝麻含有鐵質、鈣質、鎂、鋅、維生素E，對人體有暖身的功效。

地瓜

地瓜含有高鉀，具有調節血壓的作用，因冬季時血壓較高，食用地瓜可調節血壓。

南瓜

南瓜營養成分全面，可暖身、防感冒，更能改善腸胃的問題。

桂圓

桂圓富含鐵、鉀、鋅、葡萄糖、蛋白質及多種維生素，可補血及改善手腳冰冷的問題。