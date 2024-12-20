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班班有「鮮奶」中央突喊停 各校冷藏設備呢？彰化縣府：再研議

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是酪農大縣，決定國中、小學生都喝鮮奶而非保久乳，卻遇到中央政策喊停。圖／明聖國小提供
彰化縣是酪農大縣，決定國中、小學生都喝鮮奶而非保久乳，卻遇到中央政策喊停。圖／明聖國小提供

彰化縣政府4天前發函縣內國中、小學，為彰化縣「推動學校採用鮮乳專案」調查冷藏設備需求並明列補助金額，未料中央「班班有鮮奶」政策昨喊停，縣內各校今困惑縣政府還補助冷藏設備嗎？縣政府今表示，待收到農業部公文再研議。

彰化縣是酪乳大縣，根據農業部統計彰化乳牛飼養戶112戶，飼養頭數約3萬600頭，年產乳量逾11萬公噸，乳牛產乳量居全國之冠。中央推動班班有鮮奶政策，彰化縣政府積極配合，並受理酪農戶陳情，將真正落實學生喝鮮奶而非保久乳，不但準備延伸政策到國中，還調查國中、小學對冷藏設備需求。

彰化縣政府發函國中、小學，為預先規畫學校採用鮮乳專案，確保鮮乳供應品質，未獲補助冰箱冷鏈設備的學校，由縣政府補助以暫存鮮奶及留樣使用，補助標準以人數為準，分為六個級距，100人以下學校1.2萬元，1001人至2千人7.5萬元，2千人以上9.9萬元。

國中、小學陸續回報需求，彰化縣政府還在整理中，農業部班班有鮮奶政昨喊停，各校人員面對政策急剎仍一頭霧水，因為縣政府要補助冰箱冷鏈設備也有意延伸到國中也班班有鮮奶。有學校私下討論，「班班有石斑」一學期最多吃兩次就沒有，且為讓每一名學生都吃到，石斑切得小塊，筷子稍用力就挾碎，「班班有鮮奶」補助冰箱不補助電費，學校負擔又多一項。

縣政府農業處表示，班班有鮮奶雖是農業部主導，但需教育部幫忙推動，在地方由縣政府教育處了解學校意向，農業處將全力協助。教育處說，當初配合中央政策擬訂提前因應計畫，如何農業部宣布停辦，將待中央正式函文農業處，教育處會再研議。

教育部 班班有鮮乳 農業部

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