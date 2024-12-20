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多產婦人長期腰臀痠痛找不出原因 骨盆靜脈擴張惹的禍

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
婦人接受自膨式海綿栓塞手術治療後，靜脈擴大狀況完全改善。圖／大千綜合醫院提供
婦人接受自膨式海綿栓塞手術治療後，靜脈擴大狀況完全改善。圖／大千綜合醫院提供

70歲王姓老婦長期被腰痠背痛及臀部痠痛困擾，卻找不到明確病因，經婦產科門診檢查，發現她左側卵巢靜脈有擴大現象，且子宮及雙側卵巢旁有大量靜脈出現，整個將生殖器官包覆，造成骨盆腔鬱血症候群，才導致痠痛症狀發生。

老婦個案轉至心臟外科接受自膨式海綿栓塞手術治療，術後恢復良好，並完全改善症狀。

大千綜合醫院心臟外科主任李俊毅表示，骨盆腔鬱血症候群是因骨盆靜脈擴張或功能不全引起的慢性血管疾病，大多發生在多次生產的女性身上。主要症狀為持續的下腹部疼痛、腰痠背痛、生理痛、性交疼痛、子宮異常出血等，有時外陰或下腹會出現膨脹擴大的血管。

他指出，排除其他可能導致骨盆腔疼痛的疾病後，仍找不出異常原因的病患，可考慮接受超音波或電腦斷層檢查骨盆腔內靜脈是否擴張；如果是骨盆腔鬱血症候群，透過電腦斷層可發現生殖器官旁出現大量靜脈，如同骨盆腔裡的靜脈曲張。

李俊毅表示，骨盆腔鬱血症候群可透過微創栓塞手術治療，不需剖腹，優點是傷口小、恢復快，術後不必住院，通常只需休息30至60分鐘即可返家，治療完當天症狀即可獲得緩解，並會在3個月內逐漸改善。

過去栓塞方式是以白金線圈為主，往往要放入數十個白金線圈，導致手術時間延長；現行新型的自膨式海綿，能在人體內快速膨脹，達到快速阻塞血管的目的，可縮短手術時間。同時，也因自膨式海綿柔軟的特性，大幅減少因為大量白金線圈栓塞造成的刺痛感。

李俊毅提醒，婦女若出現查不出原因的下腹疼痛或腰臀痠痛的問題，有可能是骨盆腔鬱血症候群，建議及早到醫院檢查，才能幫助緩解症狀，改善生活品質。

王姓婦人透過檢查發現左側卵巢靜脈有擴大現象，且子宮及雙側卵巢旁有大量靜脈出現。圖／大千綜合醫院提供
王姓婦人透過檢查發現左側卵巢靜脈有擴大現象，且子宮及雙側卵巢旁有大量靜脈出現。圖／大千綜合醫院提供
李俊毅主任提醒婦女如果出現不明原因下腹疼痛或腰痠背痛，建議到醫院檢查確認是否為骨盆腔鬱血症候群。圖／大千綜合醫院提供
李俊毅主任提醒婦女如果出現不明原因下腹疼痛或腰痠背痛，建議到醫院檢查確認是否為骨盆腔鬱血症候群。圖／大千綜合醫院提供

手術 李俊毅 生殖器官

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