快訊

全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

搶設護理系／人力荒催生後護系 不控管招生難顧品質？

聽新聞
0:00 / 0:00

萊姆病全球死亡近萬例 台灣也爆法國男腿部紅疹確診

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署提醒，全球萊姆病疫情上升且分布區域有擴散趨勢，呼籲民眾至野外踏青或前往流行地區時應加強防護措施。圖為萊姆病傳染途徑。圖／疾管署提供
疾管署提醒，全球萊姆病疫情上升且分布區域有擴散趨勢，呼籲民眾至野外踏青或前往流行地區時應加強防護措施。圖為萊姆病傳染途徑。圖／疾管署提供

近期出國注意提防萊姆病。衛福部疾管署公布今年首例境外移入萊姆病確定病例，為暌違3年來首例個案。疾管署發言人曾淑慧表示，該個案為60多歲法國籍男性，9月中旬在法國遭到蜱蟲叮咬後，腿部出現紅疹，回台後症狀未改善，12月上旬就醫通報採檢，確認感染為萊姆病。

曾淑慧表示，世界衛生組織（WHO）資料顯示，全球今年截至10月萊姆病累計報告超過1331萬例病例，近一萬例死亡病例，為有記錄以來疫情最嚴重的一年。我國自2015年至2024年累計12例確定病例，每年大約0至3例，均為境外移入病例，感染國家以美國7例最多，其餘為瑞典、英國、法國等歐洲國家。

曾淑慧說，新增萊姆病境外移入個案為法國籍配偶，今年5月至10月至法國，自述9月中旬在法國被蜱蟲叮咬後，腿部出現紅疹，來台後因紅疹未改善，12月上旬就醫，經醫師通報採檢驗，確認感染萊姆病。個案潛伏期間具法國旅遊史，且於自述於法國來台前遭蜱蟲咬傷，研判感染地為法國，目前服用抗生素治療中。

今年全球萊姆病疫情嚴峻，我國鄰近及東南亞國家疫情持續，菲律賓、馬來西亞及新加坡病例數高於近年同期，中國廣東省近一周新增180例病例；美洲地區今年迄今累計逾1270萬例，以南美洲巴西逾1002萬例為多，墨西哥、哥倫比亞、巴拉圭及秘魯等國疫情亦嚴峻。

疾管署提醒，全球萊姆病疫情上升且分布區域有擴散趨勢，呼籲民眾至野外踏青或前往流行地區時應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊蟲藥劑；返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並儘快沐浴及換洗衣物；如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。

萊姆病是人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。潛伏期為3至30天，平均約7天，70%至80%感染者出現遊走性紅斑，感染初期有頭痛、發燒、寒顫、惡心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒症狀，若無妥適治療，後期可能出現心臟或神經系統異常。

法國 疫情 馬來西亞

延伸閱讀

法國吉賽兒性侵案：51名被告全數有罪，主嫌遭判20年最高刑期

51男集體性侵案宣判 受害法國婦成女權巾幗英雄

法國72歲尪迷昏妻供逾50男性侵震驚民眾 法院判決出爐

傳鴻海派員赴法國「搶親」擬併購日產 郭台銘微笑未回應

相關新聞

白天回溫明天「冬至」又有冷氣團 氣象署曝最冷時間點、高山降雪機率

大陸冷氣團減弱，中央氣象署科長劉宇其表示，今天是逐步回溫過程，不過，明天「冬至」開始又有大陸冷氣團影響，清晨輻射冷卻影響...

萊姆病全球死亡近萬例 台灣也爆法國男腿部紅疹確診

近期出國注意提防萊姆病。衛福部疾管署公布今年首例境外移入萊姆病確定病例，為暌違3年來首例個案。疾管署發言人曾淑慧表示，該...

今年再度顯著創新高溫 鄭明典：預期比工業革命前均溫高1.55度以上

「全球暖化很真實！」前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，雖然最近台灣涼涼的，國際上也有一些暴風雪的新聞，但是看全球分析，...

「感謝4隻小蜜蜂」他被螫就醫發現心肌梗塞 及時手術保一命

花蓮縣一名男子日前整理家園時遭到蜂螫，身體不適就醫，卻意外發現有心肌梗塞情形，院方立刻為他安排心導管手術，裝上支架也疏通...

「賈伯斯病」20年成長13倍 患者較年輕以40至60歲居多

許多人都聽過，蘋果創辦人賈伯斯是因胰臟癌併發肝轉移而死亡，其實，他罹患的是長在胰臟的神經內分泌腫瘤（Neuroendoc...

明天「冬至」冷氣團報到5縣市濕冷 下周四再1波

今天上午氣溫稍微回升，不過，明天「冬至」再有大陸冷氣團南下，又會轉冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在You...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。