萊姆病全球死亡近萬例 台灣也爆法國男腿部紅疹確診

近期出國注意提防萊姆病。衛福部疾管署公布今年首例境外移入萊姆病確定病例，為暌違3年來首例個案。疾管署發言人曾淑慧表示，該個案為60多歲法國籍男性，9月中旬在法國遭到蜱蟲叮咬後，腿部出現紅疹，回台後症狀未改善，12月上旬就醫通報採檢，確認感染為萊姆病。

曾淑慧表示，世界衛生組織（WHO）資料顯示，全球今年截至10月萊姆病累計報告超過1331萬例病例，近一萬例死亡病例，為有記錄以來疫情最嚴重的一年。我國自2015年至2024年累計12例確定病例，每年大約0至3例，均為境外移入病例，感染國家以美國7例最多，其餘為瑞典、英國、法國等歐洲國家。

曾淑慧說，新增萊姆病境外移入個案為法國籍配偶，今年5月至10月至法國，自述9月中旬在法國被蜱蟲叮咬後，腿部出現紅疹，來台後因紅疹未改善，12月上旬就醫，經醫師通報採檢驗，確認感染萊姆病。個案潛伏期間具法國旅遊史，且於自述於法國來台前遭蜱蟲咬傷，研判感染地為法國，目前服用抗生素治療中。

今年全球萊姆病疫情嚴峻，我國鄰近及東南亞國家疫情持續，菲律賓、馬來西亞及新加坡病例數高於近年同期，中國廣東省近一周新增180例病例；美洲地區今年迄今累計逾1270萬例，以南美洲巴西逾1002萬例為多，墨西哥、哥倫比亞、巴拉圭及秘魯等國疫情亦嚴峻。

疾管署提醒，全球萊姆病疫情上升且分布區域有擴散趨勢，呼籲民眾至野外踏青或前往流行地區時應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊蟲藥劑；返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並儘快沐浴及換洗衣物；如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。

萊姆病是人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。潛伏期為3至30天，平均約7天，70%至80%感染者出現遊走性紅斑，感染初期有頭痛、發燒、寒顫、惡心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒症狀，若無妥適治療，後期可能出現心臟或神經系統異常。