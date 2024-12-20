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又一波冷氣團21日南下 估23日高山結冰零星降雪

中央社／ 台北20日電

中央氣象署預報，明天下午將有另一波大陸冷氣團南下，預估23日高山可能結冰並有零星降雪。

氣象署說，今天白天氣溫回升，下波冷氣團明天下午南下，將影響到23日；不過，明天清晨局部地區仍可能出現輻射冷卻低溫。

氣象署持續發布低溫特報黃色燈號，輻射冷卻影響，明天清晨局部地區有10度以下氣溫，包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣。

氣象署預測，22日、23日，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，22日中南部日夜溫差大；22日基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；23日南方水氣北移，基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨，高山可能出現結冰及零星降雪。

氣象署說，24日大陸冷氣團將減弱，氣溫稍回升，但水氣仍多，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨。

冷氣團 氣溫 氣象署

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