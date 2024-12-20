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113年健保撥補至少每點0.9元 石崇良：非保障點值

中央社／ 台北20日電

113年健保點值撥補至少新台幣0.9元，衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天強調，這不是保障健保點值，而是因應COVID-19造成非預期風險、政策改變下對總額衝擊的補充性作法。

行政院長卓榮泰日前說明健保點值撥補3原則，優先來補助COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及類流感，相較108年同期所增加費用；其次是部分醫療分區整體點值不到0.9元，今年底一定補到0.9元；第3是健保點值0.9元以上分區，依照分區補足不到0.9元的部分，同樣比例加上去。

健保總額是事先匡住預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，一旦服務爆量，點值就會稀釋。外界擔心，補助點值的做法，可能導致醫療院所衝量、降低管理誘因。

石崇良今天出席中央健康保險署「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，並在接受媒體聯訪表示，這不是常態性補點值或「保障點值」，而是因為去年3月後，COVID-19相關醫療費用從公務預算轉為健保總額支應後的因應做法。

石崇良說明，COVID-19醫療費用改健保支應後，流行並未消失，仍有一波又一波的疫情，所衍生的併發症、病毒交叉感染，也造成醫療負荷增加；因此去年就針對COVID-19與類流感較民國108年增加的就醫人數，給予補助；其他衍生醫療費用，若有健保點值不足0.9元的，也補到0.9元。

對於今年，石崇良說，是觀察1年下來後，發現仍有相同效應在，因此才啟動相同機制。他強調，這並不是保障點值的做法，而是因應非預期風險、政策改變下對總額衝擊的補充性作法，以免造成衝量、管理失控的問題；同步也進行健保改革，希望讓醫療付出能獲得相對應回饋，讓點值朝各界期待的0.95元努力。

石崇良說，在這樣的措施下，對離島、偏鄉的保障仍在持續加強。包含對離島地區所有住院加成30%，也就是每點1.3元，偏鄉地區住院也有點值1點1元保障，及偏遠地區燈塔型醫院營運保障等，都是為了醫療平權，為了弭平醫療差距做的努力。

COVID-19 保障健保點值 石崇良

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