花蓮振興觀光補助確定不加碼 觀光署長曝還有2優惠延長

0403地震、颱風重創花蓮觀光，交通部觀光署推出振興震後花東觀光旅遊補助方案，自由行補助已於12月13日結束；團體旅客方案預計今天截止。交通部觀光署長周永暉今受訪表示，結束後這個計畫就會告一段落，但台灣好行及台灣觀巴花蓮優惠仍會持續。

1111人力銀行近日邀集產官學界舉辦「振興花蓮觀光公聽會」，業者表示，在補助結束後，花蓮住宿率又從5成降回1成5，12月更開始陸續出現「退訂潮」，盼政府延長補助。

周永暉說，0403花蓮振興方案中，今天是團體旅遊方案的最後1天，結束後這個計畫就會告一段落，但還有2件事會持續，包括台灣好行花蓮路線電子票證免費、台灣觀巴維持2折，交通部也同意明年元旦花蓮的台灣好行還是維持免費，台灣觀巴花蓮路線一律1折，希望大家善用在花蓮旅遊。