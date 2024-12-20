聽新聞
0:00 / 0:00
向國際客招手 觀光署長：台灣免稅店名牌包最便宜、贏過泰國
交通部觀光署今年訂定1000萬國際旅客目標，截至目前約738萬人次，交通部觀光署長周永暉今出席活動受訪表示，年底預計會超過750萬人次，在750萬到800萬間努力。他也說，疫後除了人次KPI外，還有日均消費，希望旅客來台多一些購物，台灣免稅店的酒跟名牌包其實是最便宜的，甚至比泰國便宜2成。
周永暉說，疫後希望多一些KPI，除了人次以外，還有每日均消，現在是平均180美元，疫情前約195美元，還有有15元的挑戰，希望旅客能多一些購物。
他表示，台灣免稅店的酒跟名牌包其實是最便宜的，跟泰國相比便宜2成，另也跟各縣市百貨一些高單價購物擴大行銷，另也希望來台停留時間拉長一點，對日均消費較有正成長，這2個部分會雙管齊下。至於活動引客的部分也很重要，主題性活動會加大力道，跟北中南東做區域旅遊結合。
對於是否以購物節的方式，周永暉說，有些縣市都有類似活動，六都應該讓他們串接，也會開會討論做一些市場區隔。另外也擴大跟在地創生、休閒農場、觀光工廠、商圈等合作，希望有在地伴手禮，多一些行銷方式，也會跟商業司合作。
至於以往陸客很喜歡文創商品，他表示，這部分應該做串聯，像是觀光署吉祥物「喔熊」可以跟日本的熊本熊合作，過去在華航也有合作過，現在熊本也有與台灣的直航航班，會來做串接。
另外，對於上海擬開放旅客來台，周永暉指出，我方也在等待，大陸文旅部目前沒有進一步發表談話，或跟我方接觸，期待小兩會能有進一步協商，還是以旅客安全為優先。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言