向國際客招手 觀光署長：台灣免稅店名牌包最便宜、贏過泰國

交通部觀光署今年訂定1000萬國際旅客目標，截至目前約738萬人次，交通部觀光署長周永暉今出席活動受訪表示，年底預計會超過750萬人次，在750萬到800萬間努力。他也說，疫後除了人次KPI外，還有日均消費，希望旅客來台多一些購物，台灣免稅店的酒跟名牌包其實是最便宜的，甚至比泰國便宜2成。

周永暉說，疫後希望多一些KPI，除了人次以外，還有每日均消，現在是平均180美元，疫情前約195美元，還有有15元的挑戰，希望旅客能多一些購物。

他表示，台灣免稅店的酒跟名牌包其實是最便宜的，跟泰國相比便宜2成，另也跟各縣市百貨一些高單價購物擴大行銷，另也希望來台停留時間拉長一點，對日均消費較有正成長，這2個部分會雙管齊下。至於活動引客的部分也很重要，主題性活動會加大力道，跟北中南東做區域旅遊結合。

對於是否以購物節的方式，周永暉說，有些縣市都有類似活動，六都應該讓他們串接，也會開會討論做一些市場區隔。另外也擴大跟在地創生、休閒農場、觀光工廠、商圈等合作，希望有在地伴手禮，多一些行銷方式，也會跟商業司合作。

至於以往陸客很喜歡文創商品，他表示，這部分應該做串聯，像是觀光署吉祥物「喔熊」可以跟日本的熊本熊合作，過去在華航也有合作過，現在熊本也有與台灣的直航航班，會來做串接。

另外，對於上海擬開放旅客來台，周永暉指出，我方也在等待，大陸文旅部目前沒有進一步發表談話，或跟我方接觸，期待小兩會能有進一步協商，還是以旅客安全為優先。

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