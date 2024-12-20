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健保雲端2.0上路 體內有血管支架、人工關節都有紀錄

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署今舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，健保署長石崇良宣布健保雲端2.0擴充五大項新功能，包括紀錄長期植人物，如血管支架等。記者李青縈／攝影
健保署今舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，健保署長石崇良宣布健保雲端2.0擴充五大項新功能，包括紀錄長期植人物，如血管支架等。記者李青縈／攝影

民眾看診幾乎都會用到的「健保雲端」系統，提供醫事人員查詢患者病歷、用藥狀況等。衛福部健保署石崇良表示，目前已推出健保雲端2.0版本，新增功能包含顯示長期植入物，如心血管支架、人工關節等，並擴大醫事人員查詢權限，讓物理治療師、護理師、藥師都能查，強化用藥安全等。

健保署今舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，衛福部長邱泰源指出，近十年醫療院所發展智慧醫療，明年即將邁入超高齡社會，期待健保署分享努力成果，提高品質，邁向全人醫療跟健康台灣願景。

石崇良表示，健保雲端查詢系統功能不斷擴充，現在可以查詢12項就醫資料，讓醫師看診時可以即時掌握各項訊息，目前醫院使用率達100%，診所也有98%，每天查詢次數123萬次，健保雲端2.0已擴充五大項新功能，新功能如下：

一、查詢長期植入物，如人工電子耳、心血管支架、人工關節等，避免在MRI等檢查時有影響。

二、強化用藥安全、藥品交互作用，新增4800多組主動比對藥物資訊，包含單複方比對，降低不良反應，同時呈現藥品過敏紀錄，提供醫師開立處方參考。

三、加強B、C肝追蹤，若抗體檢驗陽性，但未進一步治療，會主動提醒醫師。

四、強化個人資料保護，院所下載雲端資料，必須取得病人同意書。

五、擴大醫事人員查詢權限，物理治療師、護理師、呼吸治療師等醫事人員都可查詢健保雲端系統，方便跨團隊掌握病人資訊。透過醫事人員卡插卡查詢，也會留下相關瀏覽紀錄。

健保署專門委員賴秋伶指出，根據估算，健保雲端系統在過去10年協助減少重複藥費約142億點；過去6年節省重複檢驗檢查費用約32億點。石崇良說，未來除減少重複檢查、用藥，也結合大家醫平台跟健康存摺，讓民眾得到更完整的健康資訊。

健保署 石崇良 醫師

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