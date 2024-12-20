振興花蓮觀光 114年台灣好行續免費、觀巴1折

交通部今天公布114年新制，為振興花蓮觀光，明年1月1日至10月31日，當地景點公共運輸接駁有優惠，除持電子票證繼續享台灣好行免費外，台灣觀巴套裝行程提供1折優惠。

交通部公布114年交通新制中，為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，自114年1月1日起至10月31日，推動兩項措施。

交通部說，明年1月1日至10月31日，持電子票證搭「台灣好行」（含行動支付），可繼續免費搭乘花蓮路線，其他路線則享半價優惠。

另外，同樣期間，「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程推出1折優惠，其他地區則享2人同行1人免費優惠；同時，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動的輪值縣市，按季台灣觀巴旅遊套裝行程加碼3折優惠。

另一項與觀光有關的交通新制，是「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，114年1月1日起，放寬許可期間為學制的1/2，比目前許可期間為6個月，期滿得再延長6個月的時間更長。

還有一項交通新制是配合保政策，114年1月1日起，機車排氣管列為變更登記檢驗項目。

交通部說，配合環境部推動排氣管噪音認證從源頭管理，將機車排氣管納為應至公路監理機關辦理變更登記項目，已於今年1月18日修正發布道路交通安全規則附件15，機車更換非原型式排氣管應使用經環境部噪音管制認證且能對應該機車型式的排氣管。