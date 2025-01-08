開春就開胡！仕高利達蘇格蘭威士忌2025春節禮盒，專屬你的「蛇」來運轉、旺財攻略

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「碰」、「發」、「胡」！過年牌桌上，最想說的就是這幾個字！深受台灣人喜愛的蘇格蘭威士忌品牌Scottish Leader仕高利達推出2025 春節禮盒，以麻將吉祥話為靈感，讓懂喝的行家「三個願望，一次滿足！」聚餐時只要拿出這一瓶，就能集滿好運和福氣，開心迎接新的一年，禮盒還附贈精巧可愛的「胡的正神小威杯」、50ml小酒，討喜又實用，用來送禮超體面和驚喜，也讓人好想私藏、作為牌桌助攻的吉祥物！

蘇格蘭威士忌品牌Scottish Leader仕高利達2025 春節禮盒，以麻將吉祥話為靈感。 圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

逢年過節，常聽到家家戶戶傳來熱鬧的搓麻將聲，打麻將是凝聚親友的同樂活動，也能為新的一年帶來招財儀式感 ！仕高利達深耕台灣市場，以歷史悠久的桌遊—麻將為靈感，設計三款別出心裁、超級接地氣的春節開運禮盒，除了為餐桌增添許多話題，也很適合用來致贈長輩，美酒配上最想要的祝福關鍵字，收到的人肯定會笑嗨嗨！

「仕高利達12年」今年勇奪多項大獎， 開局即開胡！ 圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

仕高利達精選三款榮獲2024英國 ISC 國際競賽金牌的絕世佳釀，以卓越的製酒工藝，與麻將遊戲中「碰」、「發」、「胡」追求勝利的精神相呼應。「仕高利達12年」由首席調酒團隊精選陳釀12年以上、酒質穩定的麥芽威士忌原酒，調製出繚繞優雅的香氣與絲滑口感 ，以完美比例帶出花果香氣，既醇厚又細緻，伴隨橙香、肉豆蔻及焦糖蘋果風味在口中逗留，為品飲者帶來「開局即開胡」的驚喜體驗，十分符合亞洲品酩人士的喜好。尊貴的藍色禮盒印著斗大的「胡」字，放在牌桌旁讓你大顯身手，放在辦公室裡更能助攻業績達標！

「仕高利達金雪莉」蜂蜜、花果萬香齊發，百發百中。 圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「仕高利達金雪莉」開運禮盒，結合應景討喜的「發」字，寓意蛇年大「發」。「仕高利達金雪莉」展現品牌始終如一的創新調和精神，完美詮釋蘇格蘭高年份威士忌結合西班牙雪莉桶的極致風味。入喉蜂蜜麥芽味湧出，與微辛帶甜的花果餘韻交織，還帶點乾果和太妃糖的香氣，萬香在味蕾齊「發」，堆疊出令人驚豔的絕妙層次，是一款收攏人心、百「發」百中的好酒。

「仕高利達金牌」 專為台灣市場量身打造，預祝來年「碰碰胡」。 圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「仕高利達金牌」專為台灣市場量身打造，不只獲獎無數，能見度也相當高。嚴選橡木桶陳釀，賦予酒體蜜香與花果香，創造出蘇格蘭高地地區特有風味，口感微甜滑順，入口後湧現香草太妃糖、牛奶巧克力及柔和橡木桶氣息，達到香醇不減，柔順有餘的絕佳平衡，讓人忘情「碰」杯，預告勝利！收到這瓶酒，也宛如預祝來年「碰碰胡」，一瓶在手，「碰」蛇麼攏賀 ！

歡聚的時刻，就用祈福招財的人氣好酒來增添更多精彩！仕高利達2025春節禮盒「蛇」麼都有！「碰」、「發」、「胡」三種開運字樣任君挑選，建議售價NT$480起，大方又實惠。三款禮盒每一款都隨盒贈送3只「胡的正神小威杯」，杯身燙金字樣與禮盒主視覺同款，令人愛不釋手，喝起來更帶感！即日起至全台合作之菸酒專賣店、四大便利商店(7-11、全家、萊爾富、OK)、連鎖超市、量販店(家樂福、大潤發、愛買)，都能買到，蛇年最討喜的酒，就決定是它了！

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