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訪日的台灣旅客創11月單月新高 林氏璧曝跟棒球有關

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，在東京巨蛋場上興奮慶祝。本報資料照片
圖為中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，在東京巨蛋場上興奮慶祝。本報資料照片

日本政府觀光局日前公布訪日遊客最新數據，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2024年訪日旅客確認超過2019年，且報告分析，台灣旅客創下11月單月新高。原因是到日本各地的航班增加，體育賽事的舉辦，「對，好多人去東京巨蛋看棒球」。

林氏璧表示，根據日本觀光局（JNTO）12月18日公布的數據顯示，2024年11月訪日遊客人數達到318萬7000人，比去年同月增長30.6%，比新冠疫情前的2019年11月高出30.5%，創下11月的歷史新高。今年到目前為止有7個月都突破300萬人，累計訪日人數為3337.99萬人次，已經超過新冠疫情前2019年一整年創下的3188萬人，創下一整年的歷史新高。原本日本政府的目標是在2025年舉辦大阪萬博時達成，現在已經超前達成目標。

日本觀光局分析，整體冬季航班已經恢復到2019年的水準，又因為是紅葉季節，主要市場的中國、韓國、台灣、美國都有顯著增加。林氏璧表示，前5名為：韓國74萬9500人（較2019年11月增加165.5%），中國54萬6300人（減少27.3%），台灣48萬8400人（增加24.6%），美國24萬7500人（增加66.1%），香港22萬7100人（增加13.7%）。

林氏璧表示，疫情後台灣旅客多半都是第二位，今年4月之後就開始落於中國之後。中國旅客這幾個月經恢復到4年前同期的73至75%左右。

報告中分析11月台灣旅客48.84萬人，比去年同月增加21%，創下11月單月新高。林氏璧表示，原因是到日本各地的航班增加，體育賽事的舉辦。桃園至新千歲，桃園至中部都有增班，桃園到鳥取，高雄到岡山也都開航，直飛航班數量超過去年。此外還有遊輪停靠石垣港、平良港、那霸港等港口。

日本 林氏璧

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