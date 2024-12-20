交通元旦三大新制將上路 觀光旅館放寬外國實習生

三大交通新制將在2025年上路，包含，觀光旅館申請外籍學生來台實習，放寬許可期間為學制的二分之一；機車排氣管列為變更登記檢驗項目；持電子票證搭「台灣好行」花蓮路線免費，其他路線半價，台灣觀巴花蓮行程1折。

明年1月1日上路的交通部新制，在交通規定部分，交通部配合環境部推動排氣管噪音認證從源頭管理，將機車排氣管納為應至公路監理機關辦理變更登記項目，已於2024年1月18日修正發布道路交通安全規則，機車更換非原型式排氣管應使用經環境部噪音管制認證且能對應該機車型式之排氣管，2025年1月1日起列為變更登記檢驗項目。

觀光旅宿方面，旅宿業原本依經濟部「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」申請外國籍學生來臺實習，許可期間為6個月，期滿得再延長6個月。觀光署於2024年10月訂定「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，放寬許可期間為學制的二分之一，訂於2025年1月1日起實施。

此外，觀光署也為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，自114年1月1日起至10月31日止，推動以下措施，「台灣好行」持電子票證(含行動支付)免費搭乘花蓮路線，其他路線則享半價優惠；「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程1折優惠，其他地區則享2人同行1人免費優惠方案，此外，配合觀光「台灣觀光100亮點」環島月月 PARTY 主軸活動之輪值縣市，按季台灣觀巴旅遊套裝行程加碼3折優惠。