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行動電源屢傳爆炸 新北檢驗市售7款商品 半數標示不符

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府消保官隨機抽查市售7款行動電源，有5件欠缺完整商品標示，3件未貼附商品檢驗標識。記者葉德正／攝影
新北市政府消保官隨機抽查市售7款行動電源，有5件欠缺完整商品標示，3件未貼附商品檢驗標識。記者葉德正／攝影

手機是生活必需品，行動電源更是人人必備，但近期屢傳行動電源爆炸意外，人心惶惶。新北市政府消保官隨機抽查市售7款行動電源，委託台灣檢驗科技公司(SGS)檢測電池安全性，雖然都安全性都合格，但有5件欠缺完整商品標示，3件未貼附商品檢驗標識。

台灣科技大學教授羅一峰表示，行動電源人手一台，有時候產品有安規認證，但使用年限過久仍有風險，建議民眾發現電池溫度升高過快、電量起伏過快，都已有故障風險，應該送原廠維修，或汰換產品。

消保官陳思純表示，行動電源為「應施檢驗商品」，業者販售前應完成相關檢驗程序並在商品本體貼附商品檢驗標識，且應標示型號規格、原產地、製造商或進口商等，才能陳列販售。

陳思純說，消保官特地在網路購買7件行動電源並委託SGS檢測電池安全性，檢測結果雖全數通過，但卻發現有3件賣家於銷售網頁標示BSMI字號，商品本體卻未標商品檢驗標識，可能有冒用BSMI字號、逃避檢驗的情形，已將3件違規案件移由經濟部標準檢驗局後續查處，若查證為逃檢商品，可處20萬元以上200萬元以下罰鍰。

陳思純說，本次抽檢也查到5件商品標示違反商品標示法與電器及電子商品標示基準規定，違規情形包括未以繁體中文標示、漏標商品型號、規格、國外製造商名稱等，市府經發局已將違規案件移請業者所在地縣市政府進行後續查處及輔導改正。

消保官建議，消費者應選購貼附商品檢驗標識的行動電源，可大大降低安全風險，同時應依照商品使用說明書或注意事項使用行動電源，行動電源應避免發生碰撞或摔落，如有碰撞、摔落情形或故障現象發生，應送至廠商指定之維修站維修，切勿自行更換零件或拆解修理，才能確實減少意外發生。

羅一峰也說，充電設備從行動電源、充電線到轉接頭都有通訊協定認證，民眾經常因為充電線損毀，購買未經過認證的設備，可能導致設備無法負荷，也有可能造成相關風險，盡量購買認證產品，才能用得安心。

新北市政府消保官隨機抽查市售7款行動電源，雖通過安全性合格測試，但有5件欠缺完整商品標示，3件未貼附商品檢驗標識。記者葉德正／攝影
新北市政府消保官隨機抽查市售7款行動電源，雖通過安全性合格測試，但有5件欠缺完整商品標示，3件未貼附商品檢驗標識。記者葉德正／攝影
新北市政府消保官隨機抽查市售7款行動電源，雖通過安全性合格測試，但有5件欠缺完整商品標示，3件未貼附商品檢驗標識。記者葉德正／攝影
新北市政府消保官隨機抽查市售7款行動電源，雖通過安全性合格測試，但有5件欠缺完整商品標示，3件未貼附商品檢驗標識。記者葉德正／攝影

消保官 風險

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