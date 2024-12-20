一起「趣北部」 買北北基桃門票、遊程 加購高鐵票享85折優惠

台灣高鐵公司表示，即日起台灣高鐵「國旅聯票」推出「趣北部 豐富玩 開心吃」專案，旅客購買「國旅聯票」北北基桃地區的門票、體驗、交通及遊程等產品，加購高鐵票即享85折優惠；且12月底前TGo會員訂購「國旅聯票」並完成搭乘，還可參加「天天抽免費乘車券」。

台灣高鐵說，「國旅聯票」精選千項旅遊商品，旅客可透過4大合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）購買，不論是熱門活動門票、親子體驗行程、交通接駁運具等，都能享加購高鐵車票85折優惠，像是近期熱門的「草間彌生的軌跡與奇跡展」、「Animage雜誌和吉卜力展」、「台北國際電玩展」等都適用。

此外，春節旅遊旺季將至，針對計劃出國的旅客，台灣高鐵指出，「航空聯票」也提供加購高鐵票優惠折扣。凡購買中華航空（含華信航空）、長榮航空（含立榮航空）、星宇航空，或中國東方航空（含上海航空）指定航線機票，於航空公司官網加購高鐵車票即享平日（周一至四）全票78折、假日（周五至日）及疏運期全票85折優惠，商務車廂及標準車廂對號座均適用。