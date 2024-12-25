跟著名模瘋狂享受的代價就是…已健康地離目標越來越近，名模祕訣一次公開

上班族生活忙碌、久坐少運動，想要維持健康生活、窈窕體態，簡直難如登天，每次下定決心好好調整飲食作息，又遇到困難的瓶頸期，讓維持窈窕的路上既辛苦又心累。現在，讓名模張榕容訴你，保持健康身材、輕鬆窈窕的秘訣，就是這顆風靡名模圈的紅色小束腰－醇享受。

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現代人多吃少動代謝慢，麗彤生醫讓所有女性活出夢想中的自己

麗彤生醫，專注於女性議題，致力打造健康、美麗、自信的魅力生活，讓所有女性，都活出夢想中的自己。為此，麗彤生醫專注研發，以專利技術打造適合台灣女性的健康食品：醇享受，一天兩粒、輕鬆窈窕，添加酵母胜肽、多酚、益生菌等多種配方。讓女性安心享受，獲得心目中的理想體態。

圖／麗彤生醫提供

酵母胜肽加多酚，多管齊下體內調整，打造美麗體質！

少吃多動是維持窈窕的不二法門，但是少吃就會氣色差、難受、無法長久，讓健康體態難以維持。為此，醇享受添加韓國、日本、美國、等七國專利認證的超級酵母胜肽，能有效調節生理機能，讓食慾維持正常，簡單吃就能獲得滿足，不必痛苦難受，讓體態自然維持！

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除此之外，還有小分子荔枝多酚及益生菌，可以促進新陳代謝、排便順暢，從內而外調整體質、調整體態，專利小分子技術還能幫助吸收，增加改變功效，讓窈窕看得見！

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一天兩粒，健康美麗毫不費力

只要一天兩粒醇享受，就能輕鬆享受生活。時尚名模張榕容更是獻身代言，並且大跳醇享受享受舞，落實少吃多動、享受窈窕的生活模式，讓張榕容簡簡單單的保持健康，並且維持美麗體姿，她表示：「一開始都會有點餓肚子，但是有了醇享受之後，吃澱粉、其他食物都比較不怕，每天也都很順暢，十分推薦所有朋友一起醇享受。」

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