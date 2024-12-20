機車排氣管列變更登記項目 明年元旦交通部3新制一次看

明年元旦將至，交通部今統整明年元旦起實施新措施，包括機車排氣管列為變更登記檢驗項目；觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點上路；台灣好行及台灣觀巴優惠接駁方案。

交通部公路局表示，配合環境部推動排氣管噪音認證從源頭管理，將機車排氣管納為應至公路監理機關辦理變更登記項目，已於今年1月18日修正發布道路交通安全規則，機車更換非原型式排氣管應使用經環境部噪音管制認證且能對應該機車型式的排氣管，明年元旦起列為變更登記檢驗項目。

交通部觀光署說，旅宿業原本依經濟部「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」申請外國籍學生來台實習，許可期間為6個月，期滿得再延長6個月。觀光署今年10月訂定「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，放寬許可期間為學制的1/2，明年元旦起實施。

觀光署表示，為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，明年元旦至10月31日，「台灣好行」持電子票證（含行動支付）免費搭乘花蓮路線，其他路線則享半價優惠。「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程1折優惠，其他地區則享2人同行1人免費優惠方案。此外，配合觀光「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動，按季台灣觀巴旅遊套裝行程加碼3折優惠。