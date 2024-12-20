白天回溫明天「冬至」又有冷氣團 氣象署曝最冷時間點、高山降雪機率

大陸冷氣團減弱，中央氣象署科長劉宇其表示，今天是逐步回溫過程，不過，明天「冬至」開始又有大陸冷氣團影響，清晨輻射冷卻影響比較冷，白天比較回暖，下午開始氣溫再度下降。周日北台灣陰雨、比較冷，中南部天氣比較穩定、日夜溫差大。下周一南方雲系上來，全台都是雲多、偶爾有些降雨，各地感受上比較偏涼冷的天氣型態。

劉宇其表示，最低溫出現時間點預計在周日至下周一，台北市區溫度下探到13度，還是冷氣團的強度為主，空曠地方溫度會更低。

今天清晨輻射冷卻的影響，各地氣溫偏低，不過，劉宇其表示，白天開始冷氣團減弱，溫度上有回升趨勢。不過，很快地明天下半天另外一波大陸冷氣團影響，預計周日、下周一又會是比較偏冷的天氣。

劉宇其表示，目前大陸高壓盤踞在中國上空，帶來的東北風為迎風面北部、宜花雲量偏多，中部、南部、台東、花蓮南端由於天空晴朗無雲，內陸地區風速減小，所以輻射冷卻效應明顯。因此今天清晨很多地方出現10度左右低溫，西半部內陸、花東縱谷、台東滿多地方溫度在12度以下，有些地方來到10度。

今天清晨最低溫為金門8.9度，台灣本島最低溫在嘉義東區9.6度。劉宇其表示，南投、彰化、台南、高雄、花蓮、台東縱谷地區溫度也都是比較偏低的。這樣的天氣條件，預計明天清晨仍會有輻射冷卻影響，苗栗、台中、彰化、南投、花蓮縱谷地區還是可能有10度左右低溫，氣象署今天仍會發布低溫特報。

未來天氣部分，劉宇其表示，受到冷空氣一波一波影響，今天是個空檔，會是比較回暖的狀態。明天大陸高壓逐漸南下，東北風下半天又會逐漸增強，北台灣明天下半天開始溫度又會下降。這波大陸高壓預計影響台灣到下周一，之後才會逐漸減弱，下周二之後又會改吹比較溫暖的偏東風，溫度上又會回升。再下一波大陸高壓影響台灣預計是下周四。明天開始會是一次溫度下降的過程。

氣溫趨勢，劉宇其表示，今天到明天上半天，北台灣溫度維持17、18度，還是比較涼，但和前幾天相比已經略為回升；中部和南部今天到明天都可以來到24、25度左右，算是比較溫暖、日夜溫差比較大的天氣。明天清晨各地還是冷，下半天開始大陸冷氣團逐漸南下，北台灣氣溫下午開始逐漸下降，其他地區入夜之後也會有明顯轉涼的過程。

劉宇其表示，這一波冷氣團會影響到下周一，北台灣整天都是偏冷的狀態；中南部周日還是屬於日夜溫差大的型態，下周一因為雲量變多了，所以感受上比較涼冷。台南以北、宜花有機會下探到12至13度左右，高雄、屏東、台東14至16度，金門、馬祖大概10度左右，澎湖15度左右。

劉宇其表示，下周二之後會是逐步回暖的過程，下一波東北季風預計下周四才會影響台灣。

降雨趨勢，劉宇其表示，中間水氣上有逐步增多趨勢，首先是今天至周日大致上東北風影響型態，主要是基隆、大台北、宜花有些降雨情形；明天是冷氣團逐漸南下過程當中，迎風面地方降雨會是比較明顯。下周一至周二會有南方雲系上來影響到台灣，雨區逐漸擴大，東半部地區和西半部山區降雨比較多，其他地方雲多、偶爾飄雨的機會，離島天氣這天也會轉差。水氣最多時間是下周一，而下周二逐步趨緩的過程，下周三會是這段時間水氣最少的時候，下周四東北季風再度增強，迎風面北部、東半部降雨再度增加。

高山降雪機率？他說，下周一冷氣團影響，包括高空有南方水氣通過，3500公尺以上高山如果氣溫和水氣配合，有結冰、降雪機會。