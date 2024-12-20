跨部會打擊假車牌有成效 對比高峰期11月下降率達54％

為杜絕偽造號牌亂象，公路局已聯合相關單位建立跨機關合作機制，全面查緝偽造號牌，並有初步成效，經統計使用偽造號牌案件於2024年8月為高峰的261件，下降至11月的121件，下降率為54％。

公路局表示，上半年度偽造號牌案件逐月增加，造成治安及交通安全隱憂，行政院已於2024年9月4日及10月11日，邀集相關部會共同研商偽造變造車牌斷源對策，精進法制面、防偽供應鏈面、網路平臺管理面及查緝面，各項精進作為包含加強進口貨品查驗、增列專屬進口貨品分類號列、網路平台巡查、建立偽造號牌優先偵查資料庫、研議修法等，使偽造號牌不敢賣、買不到、不敢用。

公路局說明，交通部已研擬修正道路交通管理處罰條例第12條提高使用偽造、變造或矇領號牌之罰鍰，增訂當場移置保管該汽車及沒入，併罰違規使用該等車輛之汽車駕駛人等規定；法務部亦刻正研擬調整刑法偽造文書罪章相關罪名之刑度，以符罪責相當原則、比例原則。

針對境外輸入及網路平台販售偽造號牌，財政部關務署已加強貨物查核，後續經濟部國際貿易署將協助公告號牌貨品號列及其輸入規定，以利海關、警察及監理機關共同阻絕境外偽造號牌輸入。網路平臺則透過數位發展部邀集各主管機關與網購、社群平台業者建立通報下架窗口，公路局持續透過網路巡查機器人，定期追蹤販售偽造號牌資訊通報下架並移請警察機關溯源查緝。

此外，公路局為持續加強查緝於道路使用偽造號牌之車輛，公路監理機關利用異常通行資料及不得上路車輛資訊，建立疑似偽造號牌灰名單資料庫，供警察機關納入AI巡防系統，強化執法人員查緝量能，並同步請停管機關協助於執行收費業務時通報。

公路局統計迄今已查獲3件境外輸入偽造號牌、下架381筆販售偽造號牌資訊、網路巡查移送651件，並建立上萬筆疑似偽造號牌灰名單資料庫，各機關將持續透過前述機制查緝偽造號牌。

公路局重申，號牌型式、顏色及編號皆由交通部定之，為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證，無論進口、製造、販售、使用偽造號牌皆已違法。公路局及各機關將持續辦理各項精進作為，呼籲民眾切勿以身試法。