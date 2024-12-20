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看準年末出遊熱潮 高鐵推「國旅聯票」加購高鐵票85折

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
即日起台灣高鐵「國旅聯票」推出「趣北部 豐富玩 開心吃」專案。聯合報系資料照
即日起台灣高鐵「國旅聯票」推出「趣北部 豐富玩 開心吃」專案。聯合報系資料照

台灣高鐵20日指出，年末將至北台灣不僅將有一年一度的台灣燈會及大型演唱會，看準商機，即日起台灣高鐵「國旅聯票」推出「趣北部 豐富玩 開心吃」專案，旅客購買「國旅聯票」北北基桃地區的門票、體驗、交通及遊程等產品，加購高鐵票即享85折優惠；且12月底前TGo會員訂購「國旅聯票」並完成搭乘，還可參加「天天抽免費乘車券」的活動，有機會抽中高鐵車票。

台灣高鐵「國旅聯票」精選超過千項旅遊商品，旅客可透過四大合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）輕鬆購買，不論是熱門活動門票、親子體驗行程、交通接駁運具等，都能根據您的旅遊喜好自由搭配，同時享加購高鐵車票85折優惠。

此外，「草間彌生的軌跡與奇跡展」、宮崎駿動畫迷熱愛的「Animage雜誌和吉卜力展」、玩家最愛的「台北國際電玩展」，各個精彩必追展覽，絕不容錯過！若您是喜愛大自然的旅行者，亦可走訪野柳、十分、九份，搭配「放天燈」、「手作流水麵線」等體驗活動，安排一趟輕鬆有趣的小旅行，「國旅聯票」的多樣化商品，都能完美滿足您的旅行需求。

看準春節旅遊旺季將至，針對計劃出國的旅客，台灣高鐵「航空聯票」也提供加購高鐵票優惠折扣。凡購買中華航空（含華信航空）、長榮航空（含立榮航空）、星宇航空，或中國東方航空（含上海航空）指定航線機票，於航空公司官網加購高鐵車票即享平日（週一至四）全票78折、假日（週五至日）及疏運期全票85折優惠，商務車廂及標準車廂對號座均適用。

高鐵國旅聯票、航空聯票使用便利，旅客無論是透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App取票，或是高鐵合作的四大便利商店及高鐵車站（自動售票機、售票窗口），都能輕鬆領取車票、輕鬆出遊。

長榮航空 電玩展

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