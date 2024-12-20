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農曆年前手頭緊 勞保紓困貸款26日開辦 最高貸10萬元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公告114年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行從12月26日至明年1月10日受理申請，每人最高可貸10萬元。本報資料照片
勞動部今公告114年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行從12月26日至明年1月10日受理申請，每人最高可貸10萬元。本報資料照片

勞保紓困貸款26日開辦。為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部今公告114年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行從12月26日至明年1月10日受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

勞保局說，勞保紓困貸款申貸資格：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日2025年1月10日）、無欠繳勞保費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。但是，如果已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

為簡化申辦流程，勞保局說，土地銀行已提供全面e化服務，民眾可多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能完成線上申請及簽約對保等作業，例假日也可使用。貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

洽詢電話：土地銀行客服專線(02)2314-6633，及其所屬分行或其委託之金融機構（土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理），詳細電話及地點請至土地銀行網站( https://www.landbank.com.tw )查詢。或勞保局服務專線(02)2396-1266。

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