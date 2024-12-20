明天「冬至」冷氣團報到5縣市濕冷 下周四再1波

今天上午氣溫稍微回升，不過，明天「冬至」再有大陸冷氣團南下，又會轉冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天至周日受大陸冷氣團影響，北北基宜花有零星短暫雨。下周一至周二下午，受南來水氣增多影響，嘉義以南及宜花東有局部短暫雨。下周一傍晚起，台中至雲林及北北基宜轉有局部短暫雨。

下周三至周四中午氣溫回升，賈新興說，其中，下周三東北角及宜花東有零星短暫雨。下周四午後至周六，受大陸冷氣團影響，其中，下周四午後北北基宜有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。下周五，北北基宜花東有零星短暫雨。下周六，台南以北及宜花東有局部短暫雨，高屏亦有零星短暫雨。29日，東北角及宜花有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，明年1月宜蘭仍有持續降雨發生的機率，1月氣溫正常至略偏涼的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。