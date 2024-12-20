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明冬至中藥材價格高漲進補口袋要深 這三帖進補藥材最熱賣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明天冬至，大陸冷氣團來襲，氣溫遽降，民眾喜歡吃補暖身，藥材漲進補口袋要深，熱賣進補藥材這3帖：「當歸養血湯」、「加味四物湯」、「加味八珍湯」。圖／李漢仁提供
明天冬至，大陸冷氣團來襲，氣溫遽降，民眾喜歡吃補暖身，藥材漲進補口袋要深，熱賣進補藥材這3帖：「當歸養血湯」、「加味四物湯」、「加味八珍湯」。圖／李漢仁提供

明天冬至，大陸冷氣團來襲，氣溫遽降，民眾喜歡吃補暖身，不過，當歸等用量大藥材價格飆漲，嘉市東市場五代傳承全發堂蔘藥行業者李漢仁說，進補口袋要深，藥材掌控盤商，業者無奈。目前熱賣的進補藥材有3帖，包括「當歸養血湯」、「加味四物湯」及「加味八珍湯」。

李漢仁說，進補中藥材不可少的當歸，從去年初1台斤350元，漲到現在破千元，黃耆由每斤300元漲到700元，枸杞也是翻倍漲，中藥材價格居高不下，主因是大陸產地受氣候變遷影響，產量減少，加上人為操控炒作，盤商惜售，台灣氣候土壤不適合栽種，無法供應。

許多人冬至吃中藥進補，當歸是食補常用到藥材，尤其冬天怕冷、體虛、臉色蒼白及偏寒體質的人，都被建議多食用。「當歸養血湯」由黃耆、當歸組成，是補氣生血基礎方劑。

四物湯含當歸、川芎、熟地黃、白芍藥等四味中藥材。熟地有補腎、補血作用，可促進血液製造；白芍藥可保存血液，減少流失，起鞏固效能；當歸含鐵質及維生素B12，可刺激紅血球生、合成，促進血液循環。加味四物湯，就是在四物湯基礎上加上其他的藥物，增加藥通常是：黃耆、桂枝、肉桂、杜仲、枸杞、紅棗、黑棗、益母草、炙甘草等不一而足。

加味八珍湯，氣血雙補，含人參、白朮、茯苓、當歸、川芎、白芍、熟地黃、甘草、生薑、大棗等，李漢仁表示，中藥材從清代就從大陸進口，清朝台灣商人到大陸貿易，在對岸採購藥材帶回台灣，形成早年兩岸經貿，除用量大當歸價飆漲，黨參、白芍、熟地、生地、白朮等，平均漲3至4成。

全發堂從清代同治年間開業，至今傳承五代，李漢仁是議員李奕德父親，李家五代都從事中藥業，李家收藏清代文物和病歷診斷書，成為珍貴歷史文物，每到進補季節，客人不斷上門，生意興旺。

明天冬至，大陸冷氣團來襲，氣溫遽降，民眾喜歡吃補暖身，藥材漲進補口袋要深，熱賣進補藥材這3帖：「當歸養血湯」、「加味四物湯」、「加味八珍湯」。圖／李漢仁提供
明天冬至，大陸冷氣團來襲，氣溫遽降，民眾喜歡吃補暖身，藥材漲進補口袋要深，熱賣進補藥材這3帖：「當歸養血湯」、「加味四物湯」、「加味八珍湯」。圖／李漢仁提供
明天冬至，大陸冷氣團來襲，氣溫遽降，民眾喜歡吃補暖身，藥材漲進補口袋要深，熱賣進補藥材這3帖：「當歸養血湯」、「加味四物湯」、「加味八珍湯」。圖／李漢仁提供
明天冬至，大陸冷氣團來襲，氣溫遽降，民眾喜歡吃補暖身，藥材漲進補口袋要深，熱賣進補藥材這3帖：「當歸養血湯」、「加味四物湯」、「加味八珍湯」。圖／李漢仁提供

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