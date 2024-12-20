冷空氣稍減弱 明天「冬至」午後再迎冷氣團、周日最冷

今天上午天氣逐漸好轉，不過，明天24節氣的「冬至」將再迎一波大陸冷氣團。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，溫度從明天下半天起又將會逐漸下降，周日冷空氣最強，持續到下周一清晨，下周一白天起冷空氣才有減弱的趨勢。

今天清晨低溫分布，吳聖宇表示，清晨持續受到大陸冷氣團以及雲層散開後的輻射冷卻作用影響，本島平地最低溫出現在嘉義市東區的9.6度，其次為南投中寮的9.7度及苗栗三灣的9.9度，大台北地區雖然雲厚偶有降雨，但是台北站的低溫仍達到13.1度，持續達到大陸冷氣團標準。

白天冷氣團的強度將有稍微減弱的趨勢，吳聖宇表示，整體溫度有所回升，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫17至19度，比昨天實際高溫回升3至5度，中部以及花東一帶高溫預估可以到21至23度，也比昨天實際高溫回升5至7度，南部高溫則是預期可以來到24至26度，比昨天實際高溫要回升4至6度，北台灣仍較偏涼，中南部及花東地區較為舒適。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區因為輻射冷卻作用影響，仍可能有10至12度左右的低溫發生機會，市區低溫則在14至16度左右，高屏及花東空曠地區低溫13至15度，市區低溫15至17度，中南部地區的日夜溫差較大。

天氣方面，今天水氣減少，吳聖宇表示，但是持續受到東北季風的影響，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有局部短暫陣雨機會，桃園新竹一帶雲量偏多，新竹以南到高屏、台東則是多雲到晴的天氣，也因為雲量減少，明天清晨需要留意輻射冷卻現象發生的機會。

明天又會有另一波大陸冷氣團南下，吳聖宇表示，溫度從明天下半天起又將會逐漸下降，周日冷空氣最強，一整天溫度都偏冷，冷空氣會一直持續到下周一清晨，下周一白天起冷空氣才有減弱的趨勢。

吳聖宇表示，目前的預報資料顯示，明後天的冷空氣強度跟現在這一波差不多，也將達到大陸冷氣團等級，台南以北到宜蘭一帶空曠地區又將有10度或以下低溫發生的機會。周末這波冷空氣也可能伴隨輻射冷卻作用，要留意局部低溫的情況，市區的低溫預報則是在12至14度之間，高屏及花東空曠地區低溫也可能降到12至15度，市區低溫14至16度左右，溫度要等到下周一白天才有回升的機會。

天氣的部分，吳聖宇表示，明天、周日冷空氣南下，降雨機會較高的地方還是以底層東北季風迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭到花蓮一帶為主，低層始終有雲層覆蓋，較為陰霾，有短暫陣雨機會。桃園、新竹還有台東一帶雲量偏多，大致為多雲到陰。苗栗以南到高屏多雲或有陽光，雖然偶有雲層較多，天氣相對較好且穩定。

至於高山降雪機率，他說，中層大氣中的水氣在明後天預報會比較少一些，山區雖然溫度低且有雲霧，不過出現固態降水（冰霰或雪花）的機會較小，可能以結冰的情況為主，到山區活動注意安全。

吳聖宇表示，下周一、周二由於南海南部有熱帶擾動活動，加上冷空氣減弱，中高層風向轉變，有些擾動外圍的水氣、雲層可能會往北飄上來到台灣附近，造成各地雲量偏多且厚，並且有出現短暫陣雨的機會，全台包括中南部地區都有機會下點雨。雖然降雨量預報不多，但是有下雨的機會。這個季節中南部比較難得有下雨的情況，因此要注意。中高層水氣增多，山區如果溫度仍低的話，也可以留意是不是有冰霰或雪花出現的情況。

下周三水氣減少，吳聖宇表示，降雨的範圍又將縮減到只剩下東北部、東部地區，其他地方恢復多雲到晴。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。