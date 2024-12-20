10縣市低溫特報 清晨平地最冷嘉義市9.6度
中央氣象署今天發布10縣市低溫特報，大陸冷氣團影響，清晨氣溫明顯偏低，氣象署觀測，台灣本島平地最冷是嘉義市攝氏9.6度。氣象署說，白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。
氣象署發布10縣市低溫特報燈號，橙色燈號（非常寒冷）區域為新北市、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫的機率；黃色燈號（寒冷）區域包括：苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫的機率。
氣象署觀測，清晨台灣本島平地最低溫是嘉義市（農試所嘉義分所測站）9.6度，10度以下地區還有南投縣中寮9.7度、苗栗縣大河9.9度，外島最低是金門縣8.9度。
氣象署說，中部以北及宜蘭低溫普遍為12至14度，南部及花東13至15度，中南部地區有輻射冷卻影響，局部氣溫更低一些。
氣象署預報，白天起冷空氣減弱，北台灣高溫稍回升到17、18度，其他地區高溫可達21至23度，需留意中南部日夜溫差大，各地夜間低溫約14至17度，澎湖16至18度、金門11至18度、馬祖11至13度。
另外，氣象署預測，清晨到上午，桃園以北仍有局部降雨，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及大台北山區整天雲量較多，偶有局部降雨，新竹以南地區及澎金馬大多可見到陽光，為晴到多雲的天氣。
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