金門8.9度、嘉義9.6度 低溫特報擴大至10縣市

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫是金門縣金門測站8.9度，本島平地最低溫是嘉義市農試嘉義分所測站9.6度，其次是南投縣中寮、苗栗縣大河9.9度，新北石碇也只有10.0度。

中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新北市及宜蘭縣局部地區，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）。而黃色燈號（寒冷）縣市包括苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，今天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，清晨桃園以北地區亦有局部短暫雨。