快訊

力阻選罷法通過…民進黨將議場出入門用「三秒膠」鎖死 藍委開鎖試突破

阻選罷法審議…綠突襲佔領議場主席台 傅崐萁批：像竊賊闖進國會

金門8.9度、嘉義9.6度 低溫特報擴大至10縣市

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫是金門縣金門測站8.9度，本島平地最低溫是嘉義市農試嘉義分所測站9.6度，其次是南投縣中寮、苗栗縣大河9.9度，新北石碇也只有10.0度。

中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新北市及宜蘭縣局部地區，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）。而黃色燈號（寒冷）縣市包括苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，今天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，清晨桃園以北地區亦有局部短暫雨。

冷氣團 氣溫 金門

延伸閱讀

今晨寒冷白天稍回溫 明天「冬至」又有冷氣團愈晚愈冷

金門老幼共學最終場 學童與阿公阿嬤搓湯圓迎冬至

金門冷氣團接力報到！這兩天「體感溫度僅2°C」周日最冷

北市發布低溫特報！陽明山鞍部氣象站上午6時47分「低溫4.9度」

相關新聞

今微幅回暖 明天冬至冷氣團再襲 吳德榮：部分平地降至10度以下

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示...

癌症時鐘快轉17秒 肺癌蟬聯癌王

癌症時鐘再度快轉，癌症發生率持續上升，加上疫情期間民眾篩檢意願低，專家示警，疫情後恐迎來「癌症海嘯」。根據衛福部公布最新...

攝護腺癌年輕化 3成診斷已晚期

根據一一一年癌症登記報告，攝護腺癌排名第五位，新增九○六二人，更是男性第三大癌症；女性子宮體癌再度擠回前十名。專家指出，...

金門8.9度、嘉義9.6度 低溫特報擴大至10縣市

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫是金門縣金門測站8.9度，本島平地最低溫是嘉義市...

今晨寒冷白天稍回溫 明天「冬至」又有冷氣團愈晚愈冷

今天清晨仍受大陸冷氣團影響，中央氣象署表示，預估中部以北及宜蘭低溫普遍為12至14度，南部及花東也只有13到15度，隨著...

「斷崖式冷凍」4原因易致猝死 醫示警高危3族群：不容忽視

近日受到冷空氣接二連三南下的影響，氣溫像溜滑梯般驟降，對心血管疾病患者的健康威脅甚鉅。黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提醒，民眾長時間暴露於斷崖式冷凍的環境，可能會引發低體溫併發症，甚至導致心律不整和心臟驟停。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。