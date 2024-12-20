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今微幅回暖 明天冬至冷氣團再襲 吳德榮：部分平地降至10度以下

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
冷空氣漸減弱、氣溫略回升，明天下午起至下周一清晨，強度與前波類似的大陸冷氣團南下，天氣再轉冷。聯合報系資料照片
冷空氣漸減弱、氣溫略回升，明天下午起至下周一清晨，強度與前波類似的大陸冷氣團南下，天氣再轉冷。聯合報系資料照片

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨平地最低溫為苗栗三灣、嘉義東區9.9度，新北石碇也只有10.0度，花蓮玉里、台東鹿野10.1度。各地區平地最低氣溫約在10、11度。

今天中層雲漸遠離，吳德榮表示，西半部轉晴時多雲，大台北東側、宜花偶有局部短暫雨的機率；冷空氣漸減弱、氣溫略回升，早晚仍偏冷。北部10至19度、中部10至23度、南部11至25度、東部10至24度。

明天就是24節氣的冬至。吳德榮表示，明天下午起至下周一清晨，強度與前波類似的大陸冷氣團南下，天氣再轉冷，因夜間輻射冷卻加成，將帶來更低的清晨低溫，部分平地仍將降至10度以下，年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖。明天、周日西半部晴時多雲，大台北東側、宜花偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，下周一白天起至下周三耶誕前後，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升。下周一中層雲自西方移入，中南部雲量增多，山區及東半部偶有局部短暫雨；下周二、下周三西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周四微弱鋒面掠過，大台北東側、宜花降雨機率略提高，其他地區無影響。

27日另一鋒面通過、降雨範圍擴大。吳德榮表示，28日至年底，由於模擬已久，歐、美模式皆存在很大的不確定性，冷空氣時而調強、時而調弱，故會是什麼級別？應耐心觀察模式的調整。勿忽視科學的極限，急下定論。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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