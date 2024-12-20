今晨寒冷白天稍回溫 明天「冬至」又有冷氣團愈晚愈冷

今天清晨仍受大陸冷氣團影響，中央氣象署表示，預估中部以北及宜蘭低溫普遍為12至14度，南部及花東也只有13到15度，隨著水氣減少，局部可能有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。

中央氣象署持續發布低溫特報，今晨至上午新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。黃色燈號（寒冷）縣市則是新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫是苗栗縣大河測站9.9度，其次是新北市國五S006K測站10.0度，花蓮縣玉里、台東縣瑞和也出現10.1度低溫。

今天白天起冷空氣減弱，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區及大台北山區雲量較多，偶有局部降雨，其他各地及澎金馬大多可見到陽光，為晴到多雲的天氣，各地溫度回升，北台灣高溫稍回升到17、18度，而其他地區可來到21至23度，感受上舒適溫暖。

明天就是24節氣的冬至，另一波大陸冷氣團南下，各地氣溫再度下降，愈晚愈冷；桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日、下周一大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；周日基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一南方水氣北移，基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，晚起桃園以北地區亦有局部短暫雨。

下周二起大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升；下周二水氣仍多，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，其他地區為多雲，清晨至上午西半部山區及東南部地區亦有零星短暫雨，下周三東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風稍增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五至29日東北季風影響，各地氣溫再下降；迎風面的大台北、東北部及東部地區地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；後期冷空氣強度預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。