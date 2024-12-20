快訊

美股先盛後衰 道瓊勉強收漲15點 結束50年來最長連跌

今晨寒冷白天稍回溫 明天「冬至」又有冷氣團愈晚愈冷

苗栗大河9.9度今晨各地寒冷 下一波冷氣團明天抵達

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫是苗栗縣大河測站9.9度，其次是新北市國五S006K測站10.0度，花蓮縣玉里、台東縣瑞和也出現10.1度低溫。

中央氣象署持續發布低溫特報，今晨至上午新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。黃色燈號（寒冷）縣市則是新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷氣團影響中，水氣也偏多，各地相當寒冷，尤其北台灣特別濕寒冷。這波冷氣團預計影響到今天上午，下一波冷氣團明天抵達，空檔溫度小幅上升而已。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團

延伸閱讀

周六再迎冷氣團！明冷空氣減弱短暫回溫 「這天」有望有溫暖好天氣

金門冷氣團接力報到！這兩天「體感溫度僅2°C」周日最冷

冷氣團接力襲台！北部寒冷、中南部日夜溫差大 高山下周仍可能飄雪

冷氣團達標 今晚到明晨仍可能10度以下 周六又有冷空氣

相關新聞

癌症時鐘快轉17秒 肺癌蟬聯癌王

癌症時鐘再度快轉，癌症發生率持續上升，加上疫情期間民眾篩檢意願低，專家示警，疫情後恐迎來「癌症海嘯」。根據衛福部公布最新...

攝護腺癌年輕化 3成診斷已晚期

根據一一一年癌症登記報告，攝護腺癌排名第五位，新增九○六二人，更是男性第三大癌症；女性子宮體癌再度擠回前十名。專家指出，...

今晨寒冷白天稍回溫 明天「冬至」又有冷氣團愈晚愈冷

今天清晨仍受大陸冷氣團影響，中央氣象署表示，預估中部以北及宜蘭低溫普遍為12至14度，南部及花東也只有13到15度，隨著...

「斷崖式冷凍」4原因易致猝死 醫示警高危3族群：不容忽視

近日受到冷空氣接二連三南下的影響，氣溫像溜滑梯般驟降，對心血管疾病患者的健康威脅甚鉅。黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提醒，民眾長時間暴露於斷崖式冷凍的環境，可能會引發低體溫併發症，甚至導致心律不整和心臟驟停。

檢修、洗車時 台鐵1天2撞 車頭毀

台鐵一列EMU三○○○型新自強號昨上午在潮州基地檢修時，因撞到止衝擋導致車頭受損；不料，同日下午，一列EMU九○○型區間...

流感進入流行期催打氣 新北增夜間、假日門診 疫苗免費

近期冷氣團來襲，增加流感、新冠等呼吸道病毒感染風險，疾管署預估流感最快下周進入流行期，春節達到高峰。新北市衛生局公布，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。