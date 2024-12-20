苗栗大河9.9度今晨各地寒冷 下一波冷氣團明天抵達
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫是苗栗縣大河測站9.9度，其次是新北市國五S006K測站10.0度，花蓮縣玉里、台東縣瑞和也出現10.1度低溫。
中央氣象署持續發布低溫特報，今晨至上午新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。黃色燈號（寒冷）縣市則是新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷氣團影響中，水氣也偏多，各地相當寒冷，尤其北台灣特別濕寒冷。這波冷氣團預計影響到今天上午，下一波冷氣團明天抵達，空檔溫度小幅上升而已。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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