聯合報系獲國家永續發展獎

台灣永續指標獎項之一「國家永續發展獎」昨舉行頒獎典禮，聯合報系是唯一獲獎媒體，由聯合報系永續工作室永續長羅國俊代表領獎。行政院長卓榮泰頒獎時也表示，希望媒體能扮演積極角色，幫助政府推動永續。

獲獎單位的永續行動涵蓋淨零減碳、數位醫療、生物多樣性及循環經濟等多個領域。卓榮泰致詞時強調，永續發展和ＥＳＧ已成全民共識，本屆獲獎者是「為老問題找新方法、為新問題找好方法」，這些創新舉措將成為政府制定永續政策的重要參考。

羅國俊說，媒體透過報導傳播永續觀念、進行社會溝通，對台灣邁向永續及二○五○淨零至關重要。聯合報系今年獲得國家環境教育獎、綠色採購獎、國家永續發展獎等數個永續類獎項，這是對報系努力的肯定，也鼓勵聯合報系繼續朝「永續媒體」方向邁進。

除了秉持媒體本業，聯合報系此次獲獎還凸顯其在永續領域的具體實踐：教育事業部多年來在中小學發行「好讀周報」，為未來世代培養永續意識；汐止總部則積極推動節能減碳，設置雨水及筏基水回收系統等環保措施。聯合報系也於二○二一年成立專責永續行動的「永續工作室」，展現深耕永續的決心。

行政院國發會主委劉鏡清說，國家永續發展獎邁入第廿年，本屆共一六二個單位報名，最終選出四十六個獲獎單位；由於入選單位表現卓越，本屆新增「入選獎」，有十七個單位擇優授予該獎項。

行政院國家永續發展委員會自二○○四年起辦理國家永續發展獎，表揚對永續發展有實質貢獻的單位。本屆分為教育、企業、民間團體與政府機關等四大類辦理評選作業，歷經三個月選出最終獲獎名單。