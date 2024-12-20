檢修、洗車時 台鐵1天2撞 車頭毀

台鐵一列EMU三○○○型新自強號昨上午在潮州基地檢修時，因撞到止衝擋導致車頭受損；不料，同日下午，一列EMU九○○型區間車在花蓮準備進入洗車線時，疑似因聯繫疏失，導致列車撞上電桿，車頭及駕駛室毀損。

儘管兩起事件均未造成人員傷亡，但同一天發生兩起「撞車」事故，也讓外界直呼「誇張」。鐵道學會表示，一個月發生兩起碰撞事故就已經很嚴重，更不用說一天發生兩起，確實誇張，尤其止衝擋應該是列車闖入的最後防線，撞上止衝擋，代表安全距離不足或設計邏輯有問題，可能是程序不夠完備，或控管機制不夠嚴謹，應該從根本性查明。

台鐵公司說明，昨上午十時，潮州基地調車機欲將一列EMU三○○○型新自強號推至整備線停放檢修，卻因調車人員誤判停車位置與距離，導致列車撞上南端止衝擋，造成鼻頭蓋破損。不料當天下午二時許，花蓮機務段也同樣發生EMU九○○型區間車撞上止衝擋意外，造成列車前端受損，二軸出軌。

台鐵EMU三○○○型新自強號列車由日本日立笠戶製作所打造，每節車廂要價七千萬元，二○二一年出廠後陸續交車，今年甫完成六百輛列車全數交車，其中一輛今年六月才因土石流在花蓮縣秀林鄉出軌毀損，時隔不到半年，昨竟因人員疏失又撞毀一輛車頭。

台鐵公司表示，初步調查均為車站未遵章辦理調車作業引導車輛進入段內整修線所致，除調車作業人員懲處外，相關主管也予以嚴懲，並立即辦理調車作業再教育。