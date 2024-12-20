攝護腺癌年輕化 3成診斷已晚期

根據一一一年癌症登記報告，攝護腺癌排名第五位，新增九○六二人，更是男性第三大癌症；女性子宮體癌再度擠回前十名。專家指出，攝護腺癌與子宮體癌皆與飲食西化，攝取過多高脂食物有關，攝護腺癌有年輕化趨勢，且三成診斷時已是晚期，呼籲五十歲以上男性勿忽視頻尿、急尿、夜尿等症狀。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，攝護腺癌發生率逐年上升，主因是缺乏篩檢、生活型態改變及年齡老化等，尤其近年飲食西化，長期攝取過多高脂食物，罹病人數開始上升。

查岱龍指出，攝護腺癌在美國是威脅男性的第一名癌症，但晚期病人只有百分之三，台灣卻高達三成，顯示國人對攝護腺疾病的重視程度仍有待加強。尤其男性忌諱看泌尿科，放不下尊嚴尋求醫師協助，建議民眾五十歲就要定期檢查。

一一一年子宮體癌新增個案三五四一人，比一一○年增加三六○人。台大醫院婦產部主治醫師江盈澄表示，子宮體癌主要以子宮內膜癌最多，其原因為多囊性卵巢症候群、肥胖、高熱量高油飲食、子宮內膜增生、環境荷爾蒙因素等，「未曾生育的女性」也是危險族群，最重要的症狀是不正常出血，女性需提高警覺。

女性十大癌症中，子宮頸癌排名第九位。馬偕醫院癌症中心主任張志隆說，人類乳突病毒感染，性行為提早、性伴侶增加都是子宮頸癌的致病原因。另外，子宮頸抹片篩檢人數略降，可能跟新冠疫情影響篩檢意願有關，需再觀察。